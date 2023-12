“Nga Brukseli nuk do kthehem i mërzitur”- Rama tregon skenarët çfarë do të ndodhë nëse Greqia vendos “veton” e integrimit: Shqipërinë do ta bëj gati për në BE, përpara se…

Kryeministri Edi Rama foli për skenarë të mundshme se cfarë do të ndodhë nëse Greqia vendos veton e integrimit. Në fjalën e tij në Kongresin e PS, Rama theksoi se nëse kjo ndodh, nga Brukseli nuk do kthehet i mërzitur, por përkundrazi më i motivuar.









Ai u shpreh se do ta bëjë gati Shqipërinë për në BE përpara se BE të jetë gati për Shqipërinë.

Rama: Shqiptarëve që na dëgjojnë dua ti them se në rast se kjo ndodh, unë nuk do kthehem nga Brukseli i mërzitur. Asnjë fije i mërzitur, por do kthehem me krenar për Shqipërinë dhe më i motivuar për të vazhduar punët, edhe më i bindur se një absurditet i tillë nëse ndodh nuk do ta vonojë dot asnjë ditë procesin e anëtarësimit në BE.

Madje edhe më i vendosur për ta përshpejtuar këtë proces për ta bërë gati Shqipërinë për BE edhe më para se BE të jetë gati për Shqipërinë.

Unë jam i bindur se shumë kush mendon se kjo është retorikë. Kjo nuk është retorikë. Është një fakt i mbështetur në argumente konkret, ku unë po sjell vetëm dy:

I pari, që një vend të jetë teknikisht gati për ti bërë shtet i BE duhet të harmonizojë legjislacionin e tij me atë të BE.

Për Shqipërinë kjo do të thotë të ndërvendosë në legjislacionin e saj 280 mijë faqe të 3484 masave ligjore të komunitetit evropian, ose ndryshe do të miratojmë mbi 4 mijë akte ligjore dhe nënligjore. Deri tani janë vendosur rreth 500 masa, ose 15% të volumit që duhet vendosur në legjislacionin tonë. Për vendet e tjera kjo ka marrë 7-10 vjet. Shqipëria do ta bëjë këtë shumë më shpejt sesa i shpejti i vendeve pararendëse.