Presidenti i FFK-së tregon pse erdhën Daku e Muja te Shqipëria: S’mbajmë asnjë me zor! S’jam as që t’i “djegim” me…

Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, së fundmi ka folur për largimin e Mirlind Dakut dhe Arbnor Mujës nga Përfaqësuesja “Dardane” te Kombëtarja e Shqipërisë.









Ndonëse ka thënë që nuk i di arsyet për largimin e tyre, në një intervistë për “Klan Kosova” ai e përmendi konkurrencën si një prej mundësive.

“Daku dhe Muja kanë qenë të grumbulluar, madje Muja ka qenë pothuajse në ndeshjet e para. Në dy ndeshjet e para ka qenë i grumbulluar dhe ka qenë në pankinë. Daku ka qenë i grumbulluar që në kohën e Bernard Shaland, e jo më tani. Por sigurisht, ne nuk e përdorim atë pjesën e ‘djegies’ që thonë: Fute dy minuta, digje. Jo, Kosovën nëse e do me zemër ose s’e do”, ka thënë Ademi.

“Fatbardhësisht, ne kemi plot talente. Ka shumë lojtarë, dhe për momentin kemi shumë opsione. Nuk e shoh që është e logjikshme shumë për shumë futbollistë që thonë, ah unë jam rezervë tani, e kush e ndërron Muriqin për shembull? Po ja erdhi momenti me e ndërruar dheishte Muhamet Hyseni, i cili shënoi edhe gol.

Daku nuk e di për çka ka shkuar. Sigurisht për atë pjesë të konkurrencës e kanë pa dhe kanë shkuar dhe unë u kam dëshiruar sukses pasi kanë shkuar.

A më ka ardhur mirë? Jo, me qenë mundësia krejt futbollistët i ndali këtu. S’e kisha lëshuar as Dakun, as Mujën, por nuk i ndali me zor”, u shpreh presidenti i FFK-së, Agim Ademi./ PANORAMASPORT.AL