“Ditët e besës mbaruan”- Babai i Naim Murselit: Kërkojnë gjak, duan ta zgjidhin sipas Kanuni. Policia po më ruan shtëpinë

Kur kanë kaluar tashmë thuajse 10 ditë nga ngjarja e rëndë në Prishtinë, kur Liridona Ademaj, humbi jetën si pasojë e një atentati natën, në makinën e saj.









Ngjarje kjo që fillimisht u paraqit si grabitje, por më vonë, pas hetimeve u zbulua se ishte porositur nga bashkëshorti i saj, Naim Murseli.

Pas arrestimit të bashkëshortit të të ndjerës, ekzekutuesit dhe personave të tjerë të përfshirë në ngjarje, u tha se familja e Liridonës u dha dy ditë besë, familjes së Murselit, e më pas do të përgjigjeshin sipas Kanunit.

Sipas IndeksOnline, të shtunën e 9 Dhjetorit, babai i Naim Murselit, Shaban Murseli thotë se është vizituar nga pjesëtarë të familjes Ademaj, të cilët i kanë thënë se kanë përfunduar ditët e besës. Ai thotë se shtëpia e tij po ruhet nga Policia e Kosovës dhe se nuk ka se çka të bëjë lidhur me këtë situatë.

“Na kanë ardhë sonte dy persona dhe na kanë thënë qe “na kërkojmë gjak”. Thonë se dojnë përmes Kanunit me e zgjidhë këtë çështje. Tek të tri familjet, dhe jo vetëm tek unë. Unë nuk muj me i thanë dikujt “mos më vraj”. Kur të don le të më vrajnë, unë s’kam çka me ba. S’kam zgjidhje. Policia m’kanë pas thanë që çdo lëvizje, çdo mesazh, me na lajmëru. I thirra e iu thash që jam i kërcenum me jetë. Iu thash që i kam dy fëmijë të mitur në shtëpi. Tash i kam dy patrolla të policisë që janë tu e rujtë shpinë. Ishte edhe një hetues civil. Unë e kam për nipat, se mu të më vrasin kur të dojnë”, mësohet të ketë thënë Murseli.

Ai thotë se gjendja shëndetësore e dy fëmijëve të Liridonës dhe Naimit është e mirë.

Nga ana tjetër, një lajm të tillë e ka mohuar vëllai i Liridonës, Leonardi. Ai thotë se po të donin të bënin një gjë të tillë, do e kishin bërë kohë më parë.

“E kemi përmend se kemi me folë që mos me na dalë ma përpara. Gjakova është e vogël dhe mundemi me u përpjekë në ta. Për këtë arsye kanë çu njerëz, që mos me u përpjekë në ta. Vetëm që ata mos me na dalë përpara. Nëse jemi gjaknxehtë, vjen edhe deri te më e keqja. Ne besojmë në drejtësi, s’kam çka them unë për Kanun. Sikur deri tash që ua kemi lanë autoriteteve, edhe tash atyre ua lajmë”, ka thënë Leonardi.

Ai thotë se fëmijët e Liridonës planifikojnë t’i marrin pranë vetes, kurdo t’i lejojnë autoritetet dhe Qendra Sociale. Ai thotë se nuk i kanë marrë menjëherë fëmijët, për shkak të vizitave që vijojnë në nderim të Liridonës, pranë familjes së saj.