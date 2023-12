Irgen Çela rrëfen momentin më të trishtë të jetës: Kur u ktheva, babain tim e gjeta me paterica…

Aktori Irgen Çela ka rrëfyer vitin më të vështirë të jetës së tij, në spektaktlin ‘Dancing With The Stars’, ndërsa ndau me publikun aksidentin e prindërve më 4 Gusht të vitit 2000, i cili la me pasoja të atin e tij.









Ai tregoi se ndërsa kthehej nga Maqedonia e Veriut, ku kishte vajtur me ekipin e tij të futbollit, kuptoi se i ati kishte pësuar aksident dhe e gjeti atë me paterica.

Duke e konsideruar të atin si heroin e jetës së tij, ai ia kushtoi kërcimin e radhës atij dhe sfidave të përbashkëta.

Ndonëse ai tha se nuk do ta përballonte dot praninë e të atit midis publikut, atë mbrëmje, ai ishte prezent dhe mund të shihte Irgenin nga afër në një nga performancat e tij më të bukura.

“Data katër gusht është njëkohësisht edhe data më e trishtë në jetën time por edhe më e lumtura gjithashtu. Sepse, në katër gusht të viti 2000 prindërit e mi kanë bërë aksident automobilistik, ndërsa rreth 15 vite më vonë, 4 Gusht 2015 ka lindur djali im. Kur ka ndodhur aksidenti unë nuk kam qenë në makinë, kam qenë në Maqedoni me ekipin e futbollit, se lozja futboll atëherë, por kur u ktheva dhe pashë se nuk më priti babai. Menjëherë mendova se diçka ka ndodhur. Ai sot ecën me paterica dhe ishte e dhimbshme ta shihje babin nga një njeri që lëvizte vazhdimisht të shndërrohej padashje në një njeri që luftonte me jetën dhe vdekjen në shtrat.

Një periudhë kohe, mundohesha të rrija jashtë shpije, aty ishte atmosfera shumë e rënduar.

Kur ishim të vegjël kemi menduar se heroi është dikush si Van Dami, por me kalimin e viteve kam kuptuar se heroi për mua është babi im.

Do doja të më shoqëronte në vende të caktuara. Në “DËTS” do doja të ishte i ulur në publik, s’e përballoj dot. Dhe ai besoj nuk do ta kishte të lehtë. Ditën kur do të performoj kërcimin e vitit më të rëndësishëm është edhe ditëlindja e babit. Kontemporanja që do të kërcej ka të bëjë me luftën e brendshme të jetës sime dhe shumë sfida që i kemi kaluar bashkë. Ba, ky kërcim është për ty, ti je forca ime!”, rrëfeu aktori.