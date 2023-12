VIDEO/ Disfatë e papritur, Frankfurt “gjunjëzon” Bayernin me goleadë

Bayern Munchen ka marrë një disfatë të papritur në shtëpinë e Frankfurtit, duke u mundur 5-1.









Vendasit nga Frankfurt vendosën ndeshjen në shinat e duhura pasi shënuan 3 herë brenda 35 minutash. Marmoush hapi siparin e golave, ndërsa Dina dhe Larsson thelluan epërsinë. Kimmich zgjoi kampionët e Gjermanisë, me golin e tij në fundi ne fraksionit.

Pjesa e dytë nuk do sillte ndryshim të kahut të sfidës, pasi Dina dhe Knauff dërguan shifrat në 5-1. Me këtë rezultat, Bayern është në vendin e dytë me 32 pikë. Ndeshja e radhës është ndaj Sttutgart, në shtëpi. Frankfurt i vendit të shtatë luan në transfertë ndaj Leverkusen.