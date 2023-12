Lufta Izrael-Hamas/ Paralajmëron OKB: Gjysma e popullsisë së Gazës po vuan nga uria! Mjeku: Nuk ka ushqim të mjaftueshëm, hamë një herë në ditë

Një zyrtar i lartë i ndihmës së OKB-së ka paralajmëruar se gjysma e popullsisë së Gazës po vdes nga uria, ndërsa luftimet atje vazhdojnë.









Carl Skau, zëvendësdrejtor i Programit Botëror të Ushqimit të OKB-së, tha se vetëm një pjesë e furnizimeve të nevojshme kanë mundur të hyjnë në Rrip dhe nëntë nga 10 persona nuk mund të hanë çdo ditë.

Kushtet në Gaza i kanë bërë dërgesat “pothuajse të pamundura”, tha Skau. Izraeli nga ana tjetër thotë se duhet të vazhdojë sulmet ajrore në Gaza për të eliminuar Hamasin dhe për të sjellë pengjet izraelitë në shtëpi.

Zëdhënësi i Forcave të Mbrojtjes të Izraelit, nënkoloneli Richard Hecht tha për BBC se “çdo vdekje dhe dhimbje për një civil është e dhimbshme, por ne nuk kemi alternativë”.

“Ne po bëjmë gjithçka që mundemi për të marrë sa më shumë që të jetë e mundur brenda Rripit të Gazës,” tha ai.

Herzi Halevi, shefi i shtabit të IDF, u filmua duke u thënë ushtarëve se ushtria duhet të “shtypë më fort” sepse “ne po shohim terroristët që dorëzohen… një shenjë që rrjeti i tyre po shembet”.

Ndërkohë, administrata Biden ka përdorur një ligj emergjence për të anashkaluar Kongresin dhe për të autorizuar shitjen e rreth 14,000 fishekëve të municionit tank me vlerë më shumë se 106 milion dollarë (85 milion £) në Izrael.

Lëvizja brenda dhe jashtë Gazës ka qenë shumë e kufizuar që nga 7 tetori, kur luftëtarët e Hamasit depërtuan nëpër gardhin rrethues të Izraelit të mbrojtur fort, duke vrarë 1200 njerëz dhe duke marrë peng 240.

Si kundërpërgjigje, Izraeli mbylli kufijtë e tij me Gazën dhe filloi sulmet ajrore në territor, duke kufizuar dërgesat e ndihmave në të cilat mbështeteshin shumë banorët e Gazës.

Ministria e shëndetësisë e drejtuar nga Hamasi thotë se Izraeli ka vrarë më shumë se 17,700 banorë në Gaza në fushatën e tij hakmarrëse, duke përfshirë më shumë se 7,000 fëmijë.

Vetëm kalimi Rafah në kufi me Egjiptin ka qenë i hapur, duke lejuar sasi të kufizuara ndihme për të arritur në Gaza. Këtë javë Izraeli ra dakord të hapte kalimin Kerem Shalom nga Izraeli në Gaza në ditët e ardhshme, por vetëm për inspektimin e kamionëve me ndihma. Më pas kamionët do të shkonin në Rafah për të kaluar në Gaza.

Skau tha se asgjë nuk e kishte përgatitur atë për “frikën, kaosin dhe dëshpërimin” që ai dhe ekipi i tij i WFP hasën gjatë udhëtimit të tyre në Gaza këtë javë.

Ata dëshmuan “konfuzion në magazina, pika shpërndarjeje me mijëra njerëz të uritur të dëshpëruar, supermarkete me rafte të boshatisur dhe strehimore të mbipopulluara me banja të shpërthyera,” tha ai.

Presioni ndërkombëtar dhe një armëpushim i përkohshëm shtatë-ditor muajin e kaluar kishin lejuar që disa ndihma të nevojshme të hynin në Rripin e Gazës, por wFP këmbëngul se tani nevojitet një kalim i dytë kufitar për të përmbushur kërkesat.

Nëntë nga 10 familje në disa zona po kalojnë “një ditë e natë të plotë pa ushqim fare”, sipas Skau. Njerëzit në Khan Younis në jug të Gazës, një qytet tani i rrethuar në dy fronte nga tanket izraelite, thonë se situata atje është e tmerrshme.

Dr Ahmed Moghrabi, kreu i njësisë së kirurgjisë plastike dhe djegieve në institucionin e vetëm shëndetësor të mbetur të qytetit, spitalin Nasser, luftoi me lotët ndërsa foli për BBC për mungesën e ushqimit.

“Unë kam një vajzë, tre vjeç, ajo gjithmonë më kërkon (për) disa ëmbëlsira, disa mollë, disa fruta. Nuk mund të siguroj. Ndihem i pafuqishëm,” tha ai.

“Nuk ka ushqim të mjaftueshëm, vetëm oriz, vetëm oriz a besoni? Ne hamë një herë në ditë, vetëm.”

Khan Younis ka qenë në qendër të sulmeve të rënda ajrore ditët e fundit dhe shefi i spitalit Nasser atje tha se ekipi i tij kishte “humbur kontrollin” mbi numrin e të vdekurve dhe të plagosurve që mbërrinin në objekt.

Izraeli thotë se liderët e Hamasit fshihen në Khan Younis, ndoshta në një rrjet të nëndheshëm tunelesh, dhe se po lufton shtëpi më shtëpi dhe “bosht më bosht” për të shkatërruar aftësitë ushtarake të grupit.

Presidenti palestinez, Mahmoud Abbas, akuzoi Shtetet e Bashkuara si bashkëpunëtorë në krimet e luftës, pasi ajo vuri veton ndaj një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bën thirrje për një armëpushim të menjëhershëm në Gaza. Nga 15 anëtarë të Këshillit të Sigurimit, 13 vende votuan pro rezolutës që bën thirrje për armëpushim. Mbretëria e Bashkuar abstenoi nga votimi dhe SHBA ishte i vetmi vend që votoi kundër rezolutës.

Zoti Abbas, udhëheqësi i Autoritetit Palestinez, tha se ai e konsideronte Uashingtonin përgjegjës për “gjakderdhjen e fëmijëve, grave dhe të moshuarve palestinezë në Gaza nga duart e forcave okupuese izraelite”.

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha të shtunën se vlerëson “qëndrimin e saktë” që SHBA kishte mbajtur në këshillin e sigurisë.

Një armëpushim i përkohshëm shtatë-ditor përfundoi pak më shumë se një javë më parë. Sipas armëpushimit, 78 pengje u liruan nga Hamasi në këmbim të 180 të burgosurve palestinezë të mbajtur në burgjet izraelite.