Sëmundja e Demencës, ja si të kuptoni simptomat e para për të parandaluar përparimin e saj

Të gjithëve u ka ndodhur shpesh herë të futen në një dhomë dhe kanë harruar atë që po kërkonin, ose jeni përpjekur dëshpërimisht të mbani mend një fjalë. Mirëpo, nuk i ndodh të gjithëve çdo ditë, duke i prishur jetën e përditshme dhe funksionet normale.









Për të kuptuar ndryshimin midis demencës dhe një incidenti të rastësishëm të humbjes së kujtesës, mjafton të mendosh për dikë që ka harruar çelësat e tij. Një person me funksion normal të trurit do të jetë në gjendje të kujtojë lëvizjet e tij për të identifikuar se ku ka gjasa t’i ketë lënë ato, ndryshe nga dikush me demencë që nuk është në gjendje të kujtojë lëvizjet e tij në detaje,.

Demenca përshkruan humbjen e aftësisë për të menduar, mbajtur mend dhe arsyetuar, deri në atë pikë sa ndërhyn në aktivitetet e përditshme, shpjegon Instituti Kombëtar i Plakjes (NIA). Sipas Glen Finney, një neurolog i sjelljes, ka shumë lloje të demencës, ku më e zakonshme është sëmundja e Alzheimerit, e cila shfaqet kryesisht tek njerëzit mbi 65 vjeç. Tjetra është demenca vaskulare, e shkaktuar nga dëmtimi i enëve të gjakut të trurit dhe sëmundja e Parkinsonit.

Megjithëse demenca është më e zakonshme tek njerëzit e moshuar, ajo nuk është një pjesë normale e plakjes, thekson Instituti Kombëtar i Plakjes. Në fakt, shumë njerëz jetojnë deri në pleqëri pa asnjë gjurmë të rënies njohëse.

Cilat janë shenjat kryesore të demencës?

Humbje episodike e kujtesës

“Shenja e parë e dukshme e demencës është zakonisht humbja e kujtesës episodike ,” thotë Dr. Purcell. ” Për shembull, një person mund të kujtojë se ka shkuar me pushime, por jo se ku ka qëndruar ose çfarë ka bërë. Kujtesa episodike përfshin kujtimin e informacionit specifik rreth ngjarjeve ose përvojave të fundit ose të kaluara. Shembuj të tjerë përfshijnë të kujtoni se ku e keni parkuar makinën tuaj më herët gjatë ditës ose ku keni shkuar për darkë javën e kaluar.

Megjithatë, shenjat e hershme të demencës nuk kufizohen në humbjen e kujtesës. ” Ndonjëherë, ka ndryshime në gjykimin, disponimin ose mënyrën se si njerëzit kryejnë detyra të ndryshme ,” thekson Dr. Purcell. “Ka më shumë gjasa që mjedisi social të zbulojë shenjat, sesa vetë personi”.

Vështirësi në gjykim

Megjithëse çdokush mund të marrë një vendim të keq herë pas here, njerëzit me demencë mund të përjetojnë ndryshime më të shpeshta në gjykim ose vendimmarrje, sipas Shoqatës së Alzheimerit. Për shembull, ata mund të mos jenë në gjendje të menaxhojnë një buxhet ose të fillojnë të neglizhojnë higjienën ose pamjen e tyre më rregullisht.

Ndryshimet në humor

Ndërsa njerëzit plaken, ata bëhen më të ngurtë për t’iu përmbajtur një rutine dhe ndryshimi i nxjerr jashtë ekuilibrit. Njerëzit me demencë, megjithatë, ndonjëherë nuk janë në gjendje të kontrollojnë emocionet e tyre ose shpesh mund të përjetojnë konfuzion, dyshim, depresion, frikë ose ankth, sipas Shoqatës së Alzheimerit. Me pak fjalë, ata mërziten më lehtë, veçanërisht kur janë jashtë zonës së tyre të rehatisë.

Vështirësi në kryerjen e detyrave

Pothuajse të gjithë kanë nevojë për ndihmë për të mësuar një teknologji të re ose si të përdorin një pajisje të re. Por njerëzit me demencë shpesh kanë vështirësi në kryerjen e detyrave të përditshme që i bënin me lehtësi, të tilla si drejtimi i një rruge të njohur ose krijimi i një liste ushqimore.

Probleme me të folurin

Në përpjekjen për të komunikuar me shkrim ose të folur, është e zakonshme të harrosh një fjalë. Megjithatë, pacientët me demencë përballen me këtë problem shumë më shpesh. Ata, për shembull, mund të përpiqen të gjejnë fjalët për gjëra të njohura ose ta quajnë diçka me fjalën e gabuar, shpjegon Shoqata e Alzheimerit. Ata gjithashtu mund të përsërisin shpesh një fjalë pa e kuptuar.