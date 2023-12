Vrasësi i Liridona Ademajt ka tentuar të vetëvritet dhe është dhunuar në Burgun e Sigurisë së Lartë? Flet drejtuesi i SHKK-së: Ka kërcënime si dhe tentativa…

Drejtuesi i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani, ka hedhur poshtë pretendimet se i dyshuari për vrasjen e Liridona Ademajt, Granit Plava, është dhunuar në Burgun e Sigurisë së Lartë, ku edhe po mbahet.









Pasi lajmi ka qarkulluar në disa media në Kosovë, Dibrani ka deklaruar se ka patur tentativa për ta sulmuar, por nuk është lejuar të shkojë në dhunë.

“Rasti është mjaft i ndjeshëm”, thotë ai, ndërsa thekson se stafi i burgut ka ndërhyrë në çdo kohë për të parandaluar konfliktet e mundshme.

“Në momentin kur kanë tentuar të burgosurit me sulmu, stafi ka reaguar menjëherë dhe e ka parandaluar konfliktin. Nuk ka rrahje. Ka pasur tentim-sulm sepse është burg, dhe rasti është i ndishëm, presion i opinionit ka qenë i madh, mund të ketë kërcënime, tentim për sulm, por asnjëherë nuk ka pasur kontakt fizik. Edhe për këtë tentim ne do të themelojmë komisionin hetimor dhe do të dalim me rezultate konkrete”, ka thënë Dibrani për mediat kosovare.

Po ashtu, ai mohoi se i dyshuari për vrasjen e 30-vjeçares ka tentuar të bëjë vetëvrasje.

“Jo. Ka pasur një tentim nga ai i burgosur për ta dëmtuar batanijen në dhomë, në momentin që është hetuar, stafi ka arritur dhe e ka larguar batanijen nga dhoma dhe është zëvendësuar. Nuk ka pasur as tentim për vetëlëndim e as vetëvrasje, në momentin që është vërejtur se batanija është dëmtuar, reagimi ka qenë nga stafi. Sepse këta persona po trajtohen me rrezikshmëri të lartë. Niveli i sigurisë është ngritur”, u shpreh ai.

Drejtori i Shërbimit Korrektues po ashtu deklaroi se mes tre të dyshuarve për vrasjen e Liridona Ademajt nuk ka asnjë kontakt, dhe se ata janë të vendosur në dhoma njëshe.

Lidhur me vrasjen e Liridona Ademajt deri tani janë arrestuar katër persona, midis tyre edhe bashkëshorti i saj, Naim Murseli.

Vrasja e Liridona Ademajt, fillimisht u cilësua si ‘Grabitje e armatosur me pasojë vdekjen’, pasi të dyshuarit, Granit Plava, Kushtrim Kokalla dhe bashkëshorti i së ndjerës, Naim Murseli, kishin inskenuar ngjarjen që të paraqitet si grabitje e armatosur. Të dyshuarit janë dërguar në paraburgim për 30 ditë në Burgun e Sigurisë së Lartë në Dyz.