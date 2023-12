Xhemi Shehu e imiton në Portokalli, reagon Valbona Selimllari: Më duket më shumë si tallje se humor! Jam njeri me parime dhe unë…

Anëtarja e jurisë së “Dancing With the Stars”, Valbona Selimllari duket se nuk e ka pritur aspak mirë imitimin e bërë nga aktorja Xhemi Shehu, në Portokalli.









E ftuar në “Fun Club”, Valbona është shprehur se nuk i pëlqen aspak ta imitojnë, ndërsa e ka konsideruar imitimin e saj nga Xhemi, si tallje.

Sipas saj, aktorja e ka imituar dhe thënë gjëra që ajo nuk i thotë, ndërsa thotë se “më pëlqen të më imitosh lëvizjen, mimikën, zërin apo gjuhën e trupit”.

“Nuk e kam ndjekur asnjëherë! Mua nuk më pëlqejnë të më imitojnë, sepse mua nuk më pëlqen të më vësh një pamje që nuk e kam. Kjo është pjesë personaliteti. Mua më pëlqen të më imitosh lëvizjen, mimikën, zërin apo gjuhën e trupit, por të më vësh fjalë, për të më nxjerr si një… nuk dua ta diskutoj. Nuk më pëlqen fare.

E kuptoj gjithë sasinë e humorit, por më pyete si e përjetoj unë. Unë si natyrë nuk i përjetoj mirë, jam njeri që bëj shaka pak dhe i kontrolloj shumë shakatë për t’i mos fyer. Unë jam njeri me parime. Unë nuk e ngacmoj kurrë dikë, qoftë edhe me shaka. Mua nuk më pëlqen të tallem me dikë. Në pjesë të humorit më duket më shumë si tallje se sa një shaka për të bërë të tjerët për të qeshur”, u shpreh Valbona.