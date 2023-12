EKSKLUZIVE/ “Vllaznia asnjëherë nuk do të diskutojë për mbijetesë”, Balaj: S’mendoj për sfidën e golave me…

“Vllaznia asnjëherë nuk do diskutohet për mbijetesë”, këto ishin fjalët e Bekim Balajt për “Panorama Sport”, pas ndeshjes me Dinamon. Kapiteni dhe golashënuesi më i mirë i ekipit shënoi golin e tretë ndaj bluve, duke shkuar në kuotën e 8 golave, ç’ka i jep një mesatare një rrjetë për dy ndeshje sulmuesit shkodran.









Balaj shprehet se ajo që ka rëndësi, është se ekipi arriti që të reflektojë pas humbjes me Egnatian dhe reagoi shumë mirë ndaj Dinamos. I pyetur gjithashtu edhe për ndeshjen e radhës ndaj Tiranës, 32-vjeçari thotë se do të jetë një takim direkt për vendin e tretë, ndërsa për duelin e golave me Florent Hasanin, Balaj nuk e mendon aktualisht.

Bekim, goli i radhës ndaj Dinamos, sa i kënaqur jeni?

Sigurisht që më vjen mirë që shënuam, por më shumë jam kënaqur me fitoren e për më tepër që realizuam të tre sulmuesit, bashkë me Çobën dhe Grudën. Ishte një fitore e merituar dhe pavarësisht se u ndëshkuam në fillim të takimit, arritëm që të bënim më të mirën. Arritëm që të kthejmë që në pjesën e parë takimin. E rëndësishme është fitorja, por më e rëndësishme është vazhdimësia që duhet të kemi.

Pse gjithë ato oshilacione në fillim?

Nuk kanë qenë paraqitje që duhet të kishim bërë, por siç thashë kjo fitore na jep shpresë dhe motivim më tepër për të mbyllur mirë edhe dy ndeshjet e ardhshme.

Rrjeta e tetë për ju, a synoni realisht që të jeni “Këpuca e Artë” në fund të sezonit?

Shpresoj që të bëj më të mirën për ekipin dhe të fitojmë e të kapim ritmin e duhur si skuadër, pastaj golat e shënuar më kënaqin edhe mua si lojtar. Shpresoj që golat të jenë në dobi dhe të mirë të skuadrës së Vllaznisë.

ADMIR URUÇI – PANORAMASPORT.AL