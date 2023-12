Kriza para samitit të Ukrainës, dhuratë e bukur për Putin. Kush është “kukulla” e Kremlinit që po shantazhon BE-në?

Është ndoshta kriza më e madhe në BE gjatë mandatit të Presidentes së Komisionit të BE-së Ursula von der Leyen. Menjëherë para samitit më të rëndësishëm të vitit të BE-së, i cili nis të enjten e 14 dhjetorit situata është krejtësisht e ngatërruar. 26 shtete anëtare bien dakord se Ukraina, e cila u pushtua nga Rusia ka nevojë urgjente për mbështetje të mëtejshme financiare dhe një perspektivë për t’u anëtarësuar në BE.









Një person është kundër tij dhe po kërcënon hapur një bllokadë, që do të ishte e barabartë me një dështim katastrofik të samitit dhe bëhet fjalë për kreun e qeverisë hungareze dhe mbështetësin e Putinit, Viktor Orbán, shkruan Bild-i gjerman.

Dilema është se nëse ai mbetet i vendosur, qëndrimi i unifikuar i Evropës ndaj luftës barbare të agresionit dhe solidaritetit të Putinit me Ukrainën do të marrë fund.

Por nëse BE pretendon të ndryshojë mendje në sekondën e fundit, ajo do të humbasë fytyrën sepse do t’i dorëzohet shantazheve flagrante, në kurriz të taksapaguesve gjermanë në veçanti.

13 miliardë euro – kjo është shuma e ndihmës së BE-së që Orban dëshiron të nxjerrë me kërcënimin e tij të bllokadës, sipas diplomatëve të lartë të BE-së. BE ngriu fondet për shkak të problemeve me sundimin e ligjit në Hungari.

Ai nuk e fsheh më urrejtjen e tij ndaj BE-së.

Ai nxiti qëndrimet anti-BE në shtëpi edhe më shumë se në vitet e mëparshme. Dhe madje u ankua kundër Brukselit jashtë vendit, ndërsa në të njëjtën kohë vazhdon të zgjerojë partneritetin e tij energjetik me Putinin.

Ndryshimi i krahut të tij, i cili u duartrokit nga ekstremistët e djathtë, nuk është më sekret. Orban këshilloi zviceranët të qëndronin larg Brukselit. Hungaria ka të paktën një problem të madh të përbashkët me Zvicrën, BE-në.

Përveç kësaj, qeveria e Hungarisë konsiderohet shumë e korruptuar. Gjithashtu për shkak se fondet e buxhetit evropian depërtojnë rregullisht në kanale të errëta, BE bllokoi miliarda ndihma për Budapestin vitin e kaluar.

Sipas raportimeve, udhëheqësja e BE-së von der Leyen është ende e gatshme të lirojë fondet e ngrira në orët e ardhshme. Kundër rezistencës së ashpër të Parlamentit të BE-së, madje edhe kundër rezistencës brenda autoritetit tonë.

Sipas shumë diplomatëve të BE-së, Ursula von der Leyen synon një mandat të dytë në detyrë. Kjo është arsyeja pse në fakt nuk mund të përballojë të injorojë qëndrimin e Parlamentit të BE-së. Dhe kjo është e qartë: BE-ja nuk duhet të lejojë kurrë që të shantazhohet përsëri nga Orban.

Një nga zëdhënësit, deputeti i BE-së, Daniel Freund tha për BILD të martën: “Është koha që zonja von der Leyen dhe vendet anëtare të tregojnë më në fund një qëndrim të qartë. Viktor Orban nuk po e kthen veten vetëm në komandën e Vladimir Putinit. Ai shkatërroi demokracinë në Hungari. Nuk mund të ndodhë që një autokrat të paralizojë të gjithë BE-në me veton e tij.”

Dhe më tej: “BE duhet të ngrijë të gjitha fondet dhe t’i privojë Orbanit të drejtat e tij të votës në vend që të lejojë që të shantazhohet.”

Sugjerimi i tij për një “Plan B”: “Nëse është e pamundur me 27 vende, ne duhet të jemi të përgatitur ta bëjmë atë me 26 vende.” Ëeber kishte deklaruar kohët e fundit në lidhje me ndihmën ushtarake se Ukraina është “vija e parë e Lirisë në Evropa dhe bota”.

“Marrëveshje e pistë”

Deputeti Moritz Körner ishte edhe më i ashpër:

“Ursula von der Leyen e lejon veten të shantazhohet dhe sakrifikon demokracinë në Hungari për të shpëtuar demokracinë në Ukrainë. Me marrëveshjen e saj të ndyrë, ajo i jep Viktor Orbanit mundësinë për të mbajtur gjallë shtetin e tij oligark kundër sundimit të ligjit me fondet e BE-së të devijuara në mënyrë të korruptuar.”

Kjo do të thotë se ajo është “personalisht përgjegjëse për çimentimin e pushtetit të Viktor Orbanit”.