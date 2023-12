Punimet mbi Hekurudhën Shqiptare lënë disa zona të qytetit pa ujë. Stakohet stacioni i pompimit, grupet në terren për riparimin e defektit

Qyteti i Durrësit është njohur me probleme në lidhje me furnizimin me ujë të pijshëm, pasi të martën e 12 dhjetorit, është stakuar stacioni i pompimit në Fushë Kuqe.









Ky spostim ka ardhur si pasojë e punimeve që po kryhen nga Hekurudha Shqiptare, pasi mbi këtë tubacion kalon traseja hekurudhore.

Spostimi, mësohet se po kryhet në prani të specialistëve të Ujësjellësit.

Referuar stakimit të stacionit, grupet e avarisë së rëndë morën masa për riparimin e dy defekteve të ndodhura po në këtë tubacion, i cili është tubacioni kryesor i furnizimit me ujë të qytetit Durrës.

Grupet e avarisë riparuan defektin në tubacion, konkretisht në Sukth dhe në Xhafzotaj. Gjithashtu ka përfunduar riparimi i defektit në Hamallaj në tubacionin që furnizon me ujë këtë zonë.

Në tubacionin kryesor, bëhet me dije se po punohet akoma për spostimin e tij, i cili pritet të zgjasë dhe për disa orë

Për këtë arsye ka pasur probleme me furnizimin me ujë në zonat e Shkozetit, Rrashbullit dhe Xhafzotajt.