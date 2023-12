Shkelje të vazhdueshme të rregullave, klubi britanik dënohet me -141 pikë dhe bllokim të merkatos

Futbolli britanik dhuron gjithmonë ngjarje të çuditshme dhe ajo që i ka ndodhur klubit uellsian Pontiprid Junajtid, mund të hyjë në librin e rekordeve. Klubi i Premier Ligës së Uellsit, është dënuar me bllokim të merkatos dhe me penalizmin deri në 141 pikë për shkelje të vazhdueshme të rregullave.









Problemet financiare kanë goditur rëndë këtë klub i cili kësisoj kishte grumbulluar borxhe ndaj ish-lojtarëve apo edhe vonesa pagesash ndaj atyre aktualë, pa harruar këtu edhe shkelje të tjera si plotësim i parregullt i dokumentacioneve apo aktivizim i lojtarëve të paregjistruar. Kështu, në hetimin e Federatës së Uellsit, janë gjetur të paktën 18 shkelje të rregulloreve.

Me vendimin e fundit të komisioneve disiplinore, Pontiprid është dënuar me heqjen e 6 pikëve nga klasifikimi aktual, si dhe do të hyjë në fuqi vendimi për heqjen e 135 pikëve të tjera nëse brenda dy viteve konstatohet se ky klub do të aktivizojë në mënyrë të parregullt një futbollist të paregjistruar. Njëkohësisht, është vendosur edhe bllokimi i merkatos për dy dritaret e ardhshme, duke mos lejuar blerjen e futbollistëve të rinj deri në janarin 2025.

PANORAMASPORT.AL