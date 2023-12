“Sigurohuni që po fitoni rrogën që meritoni”- Parashikimi i horoskopit 12 dhjetor, ja çfarë kanë rezervuar yjet për ju

Dashi

Çështjet e punës dhe karrierës janë një mister për ju tani. Gjithçka rreth kësaj teme është jashtëzakonisht e pasigurt. Ju nuk jeni të sigurt se si të vazhdoni. Shikoni nga brenda në këtë kohë. Ju dini më shumë sesa i jepni vetes merita. Mblidhni guximin tuaj.









Demi

Një agim i ri është mbi ju. Papritmas po hidhet dritë mbi një çështje që më parë ishte lënë në hije. Përfitoni nga ky fillim i ri. Ju mund të duhet të ndryshoni pak pozicionin tuaj në mënyrë që të korrni përfitimin e plotë të kësaj kohe emocionuese.

Binjaket

Është mjaft e qartë se ju duhet të bëni një punë të palodhur për të marrë atë që dëshironi. Një gjë që mund të mos jetë aq e qartë, megjithatë, është besimi. Mos harroni të keni besim se ajo për të cilën po punoni do të jetë e suksesshme dhe fitimprurëse.

Gaforrja

Sot po ndiheni mirë dhe edhe pse mund të mos jeni në punë, ky është një moment i mirë për të menduar për çështje që lidhen me punën. Mendja juaj është e qartë, e qëndrueshme dhe praktike. Ajo që planifikoni sot me siguri do të realizohet më vonë.

Luani

Pyesni veten nëse jeni vërtet realist me situatën tuaj të punës dhe karrierës. Duket se ju keni luajtur rolin e të paditurit. Ky lloj qëndrimi ju ka futur në telashe kohët e fundit. Përdoreni sot për të rindërtuar strategjinë tuaj.

Virgjëresha

Mund të shtoni më shumë mjete në kutinë tuaj të veglave sot. Shprehni shqetësimet tuaja dhe do të gjeni ilaçe të dobishme. Mbani linjat e komunikimit të hapura dhe lërini informacionin të rrjedhë. Ka një shtrirje të madhe që vjen kur mendoni për veten tuaj.

Peshorja

Është paraqitur një dritare mundësish sot. Mos lejoni që kjo t’ju ikë nga duart. Mund të duhet kohë që gjërat të realizohen ashtu siç dëshironi, por nëse ndërmerrni hapat e nevojshëm tani, mund të korrni shpërblime të jashtëzakonshme në të ardhmen e largët.

Akrepi

Tani është një kohë e mirë që ju të fitoni karma të mirë për veten tuaj. Ndërtoni llogarinë tuaj bankare kozmike. Me pak fjalë, bëni diçka të mirë për dikë tjetër. Ofroni një shërbim falas për dikë. Atëherë do të fitoni shpërblime të mëdha në të ardhmen. Jepni dhe do të merrni.

Shigjetari

Ju keni arritur një përvojë kulmore dhe tani po pyesni veten nëse do të jeni në gjendje ta kopjoni atë përsëri. Mos u shqetësoni. Suksesi që keni arritur në të kaluarën me siguri mund të jetë sërish juaji. Kini besim te vetja dhe talenti juaj.

Bricjapi

Përmes tensionit dhe mosmarrëveshjeve me një mik apo një të dashur sot, ka të ngjarë të arrini një ndjenjë të përtërirë qartësie. Nëpërmjet kritikave të bezdisshme të dikujt tjetër, hidhet dritë mbi një situatë të vështirë. Përdoreni këtë qartësi të re në javën e ardhshme.

Ujori

Duke u fokusuar në detyrat dhe punët e përditshme, ka të ngjarë të fitoni njohuri të rëndësishme në lidhje me karrierën tuaj. Ky informacion i vlefshëm do të vijë përmes kanaleve delikate të zemrës suaj – jo nga zërat rrotullues në kokën tuaj. Dëgjoni instiktin tuaj.

Peshqit

Ju jeni në një pozicion me fuqi të madhe. Sigurohuni që po fitoni rrogën që meritoni. Talenti dhe syri juaj kritik vlejnë shumë. Ju keni një reputacion të fortë. Njerëzit mund të mbështeten tek ju. Ju meritoni një pagë që pasqyron këtë.