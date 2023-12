VIDEO/ Karton i kuq për ish-sulmuesin e Skënderbeut dhe gol në minutën e 97-të, si u dhunua gjyqtari i FIFA-s në Turqi

Pamje të turpshme u regjistruan mbrëmjen e sotme në ndeshjen e Superligës turke mes Ankaragyçy dhe Rizespor që përfundoi me rezultatin. Presidenti i skuadrës vendase, Faruk Koça, ka goditur me grusht duke shtrirë në tokë gjyqtarin e ndeshjes, Umut Meler, i cili është dhe me stemën e FIFA-s.









Shkak janë bërë vendimet e arbitrave, që sipas presidentit Koça kanë qenë të njëanshme për të ndërtuar klubin e tij. Fillimisht në minutën e 10-të, ish-sulmuesit të Skënderbeut, Ali Soue, iu anulua një gol për prekje të topit me dorë. Ndërkohë që në minutën e 50-tëm, sulmuesi nga Gambia që la gjurmë me skuadrën korçare, u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë për një faull në mesfushë.

KARTONI I KUQ I SOUE: VIDEO

Ndërkohë si të mos mjaftonte kjo, në minutën e 90+7-të, miqtë gjetën golin e barazimit, teksa kjo gjë u përjetua si një dramë në kampin vendas.

GOLI I BARAZIMIT TË RIZESPOR: VIDEO

Sapo sfida u mbyll, ish-futbollisti i njohur turk, Emre, i cili është trajner i Ankaragyçy, shau gjyqtarin dhe pastaj foli me presidentin e klubit. Ky i fundit hyri në fushë dhe goditi me grusht në fytyrë gjyqtarin Umut Meler, ndërsa persona të tjerë e goditën me shkelm në kokë atë ndërsa ishte i shtrirë.

Pamjet skandaloze kanë bërë xhiron e rrjetit, ndërsa priten masa shumë të rënda për drejtuesit e klubit turk që shkaktuan këtë situatë.

