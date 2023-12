ZYRTARE/ E kërkonte dhe Tirana, Shkëndija ndërpret bashkëpunimin me trajnerin 45-vjeçar

Ardian Nuhiu nuk është më trajneri i Shkëndijës së Tetovës, me klubin shqiptar të Maqedonisë së Veriut që ka ndërprerë kontratën me 45-vjeçarin.









Me anë të një komunikate në faqen zyrtare, klubi kuqezi bënë me dije se me anë të një marrëveshje të dyanshme, kontrata e Nuhiut është ndërprerë.

Për momentin Shkëndija ndodhet në vendin e tretë në kampionat me 35 pikë, katër më pak se kryesuesit e Strugës.

Kujtojmë që Nuhiu ishte një nga trajnerët që përflitej verën e kaluar për të marrë postin e trajnerit te Tirana, në rast se Orges Shehi nuk do të vazhdonte bashkëpunimin me bardheblutë.

PANORAMASPORT.AL