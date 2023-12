Bora në pritje të ëmbël/ Romeo Veshaj zbulon në emision mes lotësh lajmin e bukur nga çifti: Unë jam xhaxha…

Bora Zemani dhe Donald Veshaj do të bëhen prindër për herë të parë?











Lajmi nuk është konfirmuar ende zyrtarsisht nga ana e tyre por promoja e fundit e emisionit të dy binjakëve Romeo Veshaj dhe Donald Veshaj tregon se njëri prej tyre do të bëhet xhaxha…



Në videon e shkurtër prezantuese e cila tregon se në puntatën e radhës do të jenë të ftuar çifti Bora dhe Donald, dëgjohet Romeo ndërsa pyet:

-Unë jam xhaxha?

Dhe Donaldi e konfirmon.

Pas këtij momenti, të tre shihen të përlotur ndërsa përqafojnë njëri-tjetrin.

Donaldi Bora Romeo

Mbetet për tu parë, nëse kjo është pjesë e një skenari apo e vërtetë.

Nuk do ishte habi nëse çifti do të bëheshin prindër, ndërsa janë në një marrëdhënie prej vitesh tashmë.

Një ditë më parë aktori i propozoi moderatores në nisje të premierës së filmit të tyre të parë së bashku “5 Herë Jo”.

Mesa duket suprizat nuk kanë fund për çiftin.