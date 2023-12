Dhuna me bazë gjinore, Balla: Nuk është diçka e re për ne. Ajo që duhet të luftojmë është kultura e pandëshkueshmërisë

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla gjatë fjalës së tij në konferencën “Bashkë kundër dhunës me bazë gjinore”, kërkoi të rritet bashkëveprimi i çdo institucioni apo aktori në shoqëri, si dhe solidaritet kundër dhunës në familje apo me bazë gjinore.









Ai shtoi se dhuna në familje mbetet ende shqetësim serioz megjithë masat e marra dhe ashpërsimin e tyre.



“Feminicidi, 11 raste janë në 2023, që do të thotë një kambanë e madhe alarmi për të gjithë ne. Prej ditës së parë në këtë detyrë i kam kërkuar Drejtorit të PSH për të hartuar një protokoll sesi trajtohet kontakti i parë i shtetit me viktimën. Sepse duhet të jetë me një qasje tjetër, të jetë edhe psikologu, i cili të incentivojë të treguarit të së vërtetës. U prek këtu rasti i Vlorës. Isha i bindur se nga ajo që ishte raportuar nga media, ishim larg të vërtetës. Kur fola d.p.d. me vajzën e dhunuar e kuptova se edhe punonjësit të PSH ishin sjellë si negociatorë që donin të gjenin një zgjidhje që të ishte e mirë për të gjithë, sipas tyre. Kjo mjafton për të treguar se ende nuk i kemi mekanizmat dhe protokollin e duhur. Vajzat dhe gratë që marrin përsipër të denoncojnë dhunën janë heroina, për të cilat duhet të kujdesemi në vijimësi, duke krijuar një sërë programesh sociale që ato të shkëlqejnë, që jeta e tyre pas denoncimit të jetë shumë e mirë pas denoncimit të rastit të dhunës, sesa ishte. Raste të tilla kemi, por si kemi promovuar sa duhet”, nënvizoi Balla.

Duke iu referuar të dhëna statistikore, ai deklaroi se këtë beteje nuk mund ta fitojë e vetme Policia, apo cilado agjenci qoftë.

“47% e grave kanë përjetuar një moment dhune në familje, apo formë tjetër dhune. Megjithë përpjekjet e PSH për të parandaluar krimet, ende është problem. Kjo është një betejë që nuk fitohet vetëm, nga PSH. Janë evidentuar 4700 raste të dhunës në marrëdhënie familjare dhe dhënë 2500 urdhra mbrojtjeje. Njerëzit ende nuk e dinë, se edhe vetëm ta ngacmosh një vajzë në rrugë është dhunë, ta përndjekësh është dhunë, ta ndalosh të shkojë në punë është dhunë, apo të përdorësh një fjalë pa vend ndaj një kolegeje deputete në Kuvend, është po dhunë. Dhe shpesh herë shembulli më i keq bëhemi ne deputetët burra, duhet të jemi shembull pozitiv në shoqëri”, apeloi ministri.

Më tej ai sqaroi se po zbatohet që prej shtatorit çdo ditë, Paketa e Sigurisë në Shkolla.

“Na duhet të bëhemi të gjithë bashkë për të çuar para mesazhin që gjithë gratë e vajzat e Shqipërisë sonë, të lejohen dhe ketë potencialin e plotë për një të ardhme më të begatë për të gjitha. E përgëzoj faktin që këtu jemi të gjitha krahët e politikës bashkë, duke lënë në parlament sherret e ditës, për të dhënë një mbështetje këtij koalicioni të madh kundër dhunës mbi bazë gjinore dhe dhunës në familje”, mbylli mesazhin ministri i Brendshëm.