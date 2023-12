Dokumenti/ A do të hapen kapituj për Shqipërinë? Bashkimi Europian merr vendimin

Bashkimi Europian nuk vendos datë për hapjen e kapitujve me Shqipërinë.









Shkak i vendimit duke se janë dy çështje kryesore, ndërhyrja e Greqisë për dosjen “Bejleri” dhe situata politike në vendin tonë.

“Këshilli rikujton se dialogu politik gjithëpërfshirës dhe konstruktiv në vend mbetet thelbësor për të çuar përpara miratimin e reformave të lidhura me BE-në”, thuhet në konkluzionet e këshillit të ministrave të BE.

Në konkluziohet e paraqitura thuhet se Këshillimi pret me padurim të ndërmarrë hapat e ardhshëm në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë dhe hapjen e grupit të parë negociues sa më shpejt të jetë e mundur.

“​​Këshilli mirëpret konferencën e parë ndërqeveritare të mbajtur me Shqipërinë në korrik 2022. Këshilli mirëpret progresin e reformave të bërë vitin e kaluar, duke përfshirë përfundimin me sukses të takimeve të shqyrtimit. Këshilli pret me padurim të ndërmarrë hapat e ardhshëm në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë dhe hapjen e grupit të parë negociues sa më shpejt të jetë e mundur”, shkruhet në dokumentin e zbardhur.

Teksa vlerësohen pozitivisht rezultatet nga Strukturat e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Shqipërisë i kërkohet që përpjeket në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të vazhdojnë, duke theksuar se nevojitet gjithashtu bashkëpunim i shtuar në hetime, duke përfshirë Zyrën Evropiane Kundër Mashtrimit.

“Këshilli mirëpret përparimin e bërë, veçanërisht në fushat e bazave dhe veçanërisht në sundimin e ligjit, zbatimin e vazhdueshëm të reformës gjithëpërfshirëse në drejtësi dhe reformën e administratës publike. Këshilli mirëpret që procesi i verifikimit ka vazhduar të përparojë në mënyrë të qëndrueshme dhe ka prodhuar rezultate të prekshme. Këshilli nënvizon rëndësinë e përshpejtimit të reformave të orientuara drejt BE-së dhe konsolidimit të mëtejshëm të zbatimit.

Këshilli merr një shënim pozitiv për rezultatet konkrete të arritura nga Strukturat e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe bashkëpunimin e mirë të vazhdueshëm me agjencitë e zbatimit të ligjit të BE-së dhe shteteve anëtare. Përpjekjet për të krijuar një histori solide në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet të vazhdojnë. Nevojitet gjithashtu bashkëpunim i shtuar në hetime, duke përfshirë Zyrën Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF)”, thuhet në konkluzionet e arritura.