Karim Benzema bëhet lojtari i parë që shënon në katër Kupa Bote për klube

Al-Itihad mundi skuadrën e zelandezë të Aukland Sito, që përfaqësonte Oqeaninë. Në raundin tjetër Al-Itihad do të ndeshet me Al Ahli të Egjiptit. Fituesi i këtij çifti do të përballet në gjysmëfinale të turneut me kampionët e Kupës Libertadores.