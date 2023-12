“Përmbysja me Dinamon ishte reflektimi për situatën”, Gruda: Tiranës do t’ia rrëmbejmë vendin e tretë (E PLOTË)

Një nga gjysmësulmuesit e Vllaznisë i ardhur këtë sezon te Vllaznia, shkodrani Igli Gruda është shprehur tejet i kënaqur me atë për golin e shënuar, por më tepër me fitoren e arritur nga ekipi i tij.









Kuqeblutë e nisën keq ndeshjen ndaj Dinamos, por që arritën që ta kthenin rezultatin në favorin e tyre. Autori i golit të dytë të Vllaznisë, Igli Gruda, ose speed-i i sulmit shkodran për gazetën “Panorama Sport”, është shprehur i kënaqur me paraqitjen e tij.

I kënaqur me golin e shënuar?

Sigurisht që më vjen mirë që “shkova” te goli, por më shumë jam i kënaqur me fitoren e për më tepër që shënuam të tre sulmuesit. Ishte një fitore që e merituar dhe që pavarësisht se u ndëshkuam në fillim të takimit, arritëm që të bënim më mirën. Arritëm që të kthejmë që në pjesën e parë takimin. E rëndësishme është fitorja, por më e rëndësishme është vazhdimësia.

Vllaznia pavarësisht se fiton, ka shfaqur oshilacione?

Nuk kanë qenë paraqitje e duhet e duhura, por siç thashë kjo fitore na jep shpresë e motivim më tepër për të mbyllur mirë edhe dy ndeshjet e ardhshme.

Kjo Vllaznia duket se ka ndryshuar?

Sigurisht që jemi munduar që të reflektojmë dhe e bëmë ka shënuar këtë sezon Ildi Gruda me fanellën e Vllaznisë. Lojtari la Teutën për të luajtur me shkodranët teksa ka qenë në fushë 1256 minuta. një gjë të tillë pas asaj humbjeje me Egnatian. Ne gjetëm mundësinë dhe treguam forcën që kemi mundësi për të reflektuar.

Por përsëri shfaqen defekte në prapavijë?

Arritëm që të shënonim, edhe pse ishim ndëshkuar. Ne luajmë si në sulm dhe në mbrojtje si skuadër. Duhet të mundohemi që të riparojmë ato gabime. Edhe mbrojtja ishte në nivelin e duhur pavarësisht gabimit të fillimit

Si e shihni Vllaznin për mbijetesë apo për në katërshen e parë?

Nuk e kemi nisur mirë këtë sezon. Kemi pasur problemet tona, por kjo skuadër e ka treguar se e ka forcën e duhur për të arritur më të mirën. Asnjëherë nuk do të diskutojmë për mbijetesë.

Java e ardhshme me Tiranën?

Vijmë pas kësaj fitoreje dhe mendoj se situata është e mirë. Menjëherë filluam që të mendonim për këtë takim. Kjo ndeshje mund të jetë për vendin e tretë direkt dhe për këtë ka edhe më shumë vlerë për të dyja ekipet. Një sfidë e vështirë, por jo e pamundur për t’u kaluar me sukses.

OLSI AVDIAJ-PANORAMASPORT.AL