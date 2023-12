Pranoi bashkëpunimin me oligarkun rus/ Prokuroria kërkon 5 vite burg dhe gjobë për McGonigal, ja kur jepet vendimi

Një nga agjentët më të lartë të FBI-së, Charles McGonigal, do të përballet ditën e sotme me drejtësinë amerikanë, pasi akuzohet për bashkëpunim të fshehtë me një oligark rus.









McGonigal u deklarua fajtor në gusht për komplot për të shkelur një ligj të njohur si Akti Ndërkombëtar i Fuqive Ekonomike Emergjente. Ai pranoi se e ndihmoi Oleg Deripaskën të gërmonte papastërti mbi një oligark rival rus dhe kishte pastruar para duke fshehur burimin e pagesave për atë punë. Ai gjithashtu është akuzuar dhe pranuar fajtor në një rast të veçantë në Washington.

Departamenti i Drejtësisë po kërkon një dënim me pesë vjet dhe 200,000 dollarë gjobë për akuzën në rastin e Nju Jorkut, duke thënë se McGonigal “tradhtoi vendin e tij dhe manipuloi një regjim sanksionesh jetik për sigurinë e tij kombëtare”. Një fjali e tillë do të ishte një paralajmërim për ish-zyrtarët e tjerë të sigurisë kombëtare, të cilët mund të konsiderojnë “abuzimin e pozitave të tyre në shërbim të aktorëve të huaj armiqësor”, shkroi qeveria në një dorëzim dënimi javën e kaluar.

“Nuk është një ekzagjerim të thuhet se askush nuk e dinte më mirë peshën e krimeve të McGonigal sesa vetë McGonigal,” tha ai.

McGonigal ka ndikuar që oligarku Oleg Deripaska të dalë nga lista e zezë e sanksioneve amerikane. Nga ana tjetër, McGonigal ka pranuar se ka punuar për të futur një rival të Deripaskës, në listën e zezë të SHBA.

Në shkëmbim, Deripaska e paguante McGonigal me 41 mijë dollarë në muaj, ndërsa 51 mijë dollarë i kishte marrë paraprakisht. Prokuroria ka kërkuar 5 vite burg dhe 200 mijë dollarë gjobë për McGonigal.

55-vjeçari e ka pranuar fajin, duke shmangur kështu një gjyq që mund të sillte akuza që do e dënonin deri në 80 vite burg.

McGonigal u takua me Deripaska në Londër dhe Vjenë pasi ai doli në pension dhe e lidhi atë me një firmë ligjore për të ndihmuar në largimin e listës së sanksioneve të SHBA-së, thanë prokurorët. Ai u punësua më vonë nga Deripaska për të hetuar Vladimir Potanin, një oligark rival. McGonigal përdori një nënkontraktor për të gjetur skedarë në lidhje me Potanin në rrjetin e errët dhe po negocionte një shitje prej 3 milionë dollarësh të atyre skedarëve kur FBI-ja sekuestroi telefonin e tij, “duke i dhënë fund në mënyrë efektive skemës” në nëntor 2021, sipas prokurorëve.

McGonigal u deklarua fajtor në rastin e Uashingtonit në shtator, duke pranuar se kishte fshehur kontaktet e tij me zyrtarë të huaj, si dhe qindra mijëra dollarë që ai pranoi nga një ish-punonjës i agjencisë së inteligjencës shqiptare.

Prokurorët pretenduan se ai mashtroi FBI-në duke mos zbuluar siç duhet udhëtimet e tij jashtë shtetit dhe kontaktet me shtetas të huaj, ndërsa ai ishte ende i punësuar në byro. Dënimi i tij në atë rast është caktuar për 16 shkurt.

McGonigal tha në një deklaratë përpara dënimit të tij në Nju Jork se ai ka “vuajtur ndjeshëm” si rezultat i veprimeve të tij.

“Kam humbur besueshmërinë me shumë në komunitetin e zbatimit të ligjit dhe sigurisë me sikletin që kam shkaktuar dhe më vjen vërtet keq për këtë,” tha ai.

Gruaja e McGonigal, Pamela, i tha gjykatësit në një deklaratë se “ambicia e burrit të saj e la atë në rrugë të gabuar dhe e bëri atë të humbiste fokusin në realitetin e vendimmarrjes dhe veprimeve të tij”