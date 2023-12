Rebecca Welch do të bëhet gjyqtarja e parë femër në Premier League!

Rebecca Welch do të bëhet gjyqtarja e parë femër për një ndeshje të Premierligës kur të gjykojë ndeshjen e Fulham kundër Burnley më 23 dhjetor.









40 vjeçarja filloi të arbitronte në vitin 2010 dhe në janar u bë gruaja e parë që drejtoi një ndeshje të kampionatit për meshkuj.

Sam Allison gjithashtu do të marrë drejtimin e një ndeshjeje të ligës së parë në dhjetor, duke e bërë atë gjyqtarin e parë me ngjyrë të Premier League për 15 vjet. Ai do të mbikëqyrë ndeshjen e Sheffield United kundër Lutonit më 26 dhjetor.

“Këto janë momente kyçe për Rebecca-n dhe Sam-in, të cilët janë dy zyrtarë me cilësi të vërtetë. Ata e meritojnë mundësinë e tyre.”- tha shefi i arbitrave Howard Webb për BBC Sport.

Welch bëri histori në nëntor kur u bë gruaja e parë që u përfshi në Premier League në cilësinë e arbitrit, duke marrë rolin e gjyqtares së katërt kur Manchester United mundi Fulham 1-0 në Craven Cottage.