SPAK mund të vendosë masën e sigurisë “arrest shtëpie”, Berisha: PD do e drejtojë dhe nga thellësitë e çdo qelie

Ish-kryeministri Sali Berisha i ftuar në emisioni “Opinion” ka deklaruar se edhe nëse SPAK vendos masën e sigurisë arrest në shtëpi, do të vijojë të drejtojë PD qoftë edhe nga qelia.

Berisha tha se partinë do e drejtonte “nga thellësitë e çdo qelie” dhe se do e çonte drejtë fitores. Ai theksoi se pavarësisht masave të sigurisë, do të vijonte të komunikonte me qytetarët.

“Do e drejtojë Sali Berisha dhe nga thellësitë e çdo qelia. Unë do e drejtojë dhe o e çoj drejt fitores. Mund të marrë vendim që të mos komunikoj idealet e mia me shqiptarët? Kurrë. Nuk ka mure që ndalojë idealet e lirisë. Unë qëndrojë më i sigurt se kurrë. Shqipëria krahasohet me Rusiën e Putinit. Ky diskutim fsheh katastrofën që vjen për dhunimin e Kushtetutës. Do fillojnë protestat që nga dita e hënë dhe në vazhdim. Opozita është në mosbindje civile me deputetët, ju e pate në deklaratën ën këshillin e ministrave në BE ishte pika e parë dhe bllokimi që Rama i bëri hapjes së negociatave. Sot deputetët nuk pranoheshin të futeshin në parlament, kjo trajtohet vetëm me mosbindje civile. Në parlament është votuar një akt që nuk ekziston kund në botë. Zgjatja e përjashtimit nga 10 ditë në 60 ditë dhe jo vetëm kaq, por ani nen thotë se deputeti nuk ka asnjë të drejtë për asnjë aktivitet si deputet. Kushtrim për opozitë për jetën ose vdekjen e demokracisë në Shqipëri. Demokratët do i drejtojë Sali Berisha, do i drejtojë PD, do i drejtojë Këshilli Kombëtar, ajo është një parti në këmbë”-tha Berisha.