Detaje të reja nga përplasja me armë në burgun e Peqinit/ Arben Lleshi është vrarë në qelinë e tij në katin e parë, aty ishte edhe Indrit Shaqja

Detaje të reja janë mësuar nga News24, në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur në burgun e Peqinit, ku u përfshinë tre të dënuar të përjetshëm.









Fillimisht u bë me dije, se Sokol Mjacaj gjatë ajrimit qëlloi me armë zjarri, Arben Lleshin, i cili gjeti vdekjen rrugës për në spital dhe plagosi në këmbë, Indrit Shaqen, por sipas informacioneve të fundit, Lleshi është qëlluar me armë nga Mjaca brenda qelisë së tij në katin e parë të burgut, e në të njëjtën qeli ka qenë edhe Shaqja.

Dyshohet se kjo ka qenë një ngjarje e mirëmenduar dhe e porositrur nga jashtë burgut nga Sokol Mjaca, i cili me shumë gjasa armën e ka siguruar nëpërmjet një droni nga jashtë.

Pas ngjarjes së rëndë, Mjaca tentoi të merrte peng punonjësit e kuzhinës, por u bind të dorëzohej dhe të merrej në pyetje nga prokurori.

Ngjarja po hetohet nga Prokuroria e Elbasanit, ndërsa situata u mor në kontroll nga Forcat Operacionale dhe RENEA.

Pas ngjarjes, ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja tha urdhër që të gjithë burgjet në vend të kalojnë nivelin e sigurisë së lartë.