Meloni reagon pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese për pezullimin e marrëveshjes për emigrantët: Nuk mund të them nëse do të ketë pasoja. Respektoj vendimin!

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, ka reaguar në lidhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë për pezullimin e marrëveshjes me Italinë për emigrantët.









“Pas ndalimit të Gjykatës Kushtetuese shqiptare, nuk mund të them nëse do të ketë pasoja për marrëveshjen për emigrantët, shpresoj që jo. Nuk mendoj se vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë kushtëzon paktin me Italinë, por ne do të ndërhyjmë në vendimet e një organi të një vendi sovran”, deklaroi Meloni

Prandaj, udhëheqësja e qeverisë italiane hodhi poshtë idenë e një “Plani B”, duke nënvizuar besimin se pezullimi i marrëveshjes nuk duhet të dëmtojë bashkëpunimin dypalësh.

Për më tepër, Meloni theksoi gatishmërinë e qeverisë italiane për të respektuar institucionet sovrane të vendeve të tjera, duke mbetur i bindur se vendimet e Gjykatës nuk do të vënë në rrezik marrëveshjet e vendosura.

Marrëveshjet në fjalë parashikojnë krijimin e dy qendrave për menaxhimin e emigrantëve në Shqipëri, me një kapacitet vjetor pritjeje deri në 36 mijë persona. Dhe me bllokimin nga Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, koha mund të zgjatet ndjeshëm.

Pavarësisht kësaj, Meloni megjithatë shprehu besimin për vazhdimin e negociatave dhe zbatimin e marrëveshjeve sipas planeve të planifikuara.

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese shqiptare ka ngritur pikëpyetje dhe shqetësime për evoluimin e bashkëpunimit mes dy vendeve për menaxhimin e flukseve migratore, ndërkohë që opozita italiane ka reaguar me komente kritike, duke përcaktuar situatën si një “shuplakë e shëndoshë” dhe një “përshtypje shumë e keqe”.

Tani mbetet të shihet se si do të evoluojnë zhvillimet e ardhshme dhe nëse palët e përfshira do të jenë në gjendje për të kapërcyer pengesat që dolën nga pezullimi i marrëveshjes.