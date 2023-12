VIDEO/ Armando Sadiku përsëri protagonist, ekipi i tij vazhdon si pretendent në kampionat

Armando Sadiku e ka nisur shumë mirë këtë sezon në kampionatin indian, duke u bërë menjëherë protagonist me fanellën e Mohun Bagan. Sulmuesi kuqezi ka lënë shenjë me gola e tashmë me asiste në këto javë të para ku ekipi i tij shfaqet mes pretendentëve për titullin.









Sot Mohun Bagan ka fituar në transfertë përballë North Ist Junajtid me shifrat 3-2 dhe Sadiku ka lënë shenjë me një asist. Vendasit shënuan të parët por Mohun Bagan ktheu fatin e sfidës, me Sadikun i cili pasoi saktësisht për Kamings në minutën e 28 për golin e rezultatit të përkohshëm 2-1.

Për Mohun Bagan, kjo ishte fitorja e 6 në këto 7 ndeshje të para ku ka regjistruar edhe 1 barazim, ndërsa ka vetëm 1 pikë më pak se kryesuesit, të cilët kanë luajtur një ndeshje më shumë se skuadra në të cilën aktivizohet Sadiku.

