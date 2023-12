VIDEO/ Këngëtari 30-vjeçar ndërron jetë papritur, pëson arrest kardiak në skenë teksa performonte

Një këngëtar brazilian ka gjetur vdekjen në mënyrë tragjike, teksa ishte duket performuar.

Behët fjalë për këngëtarin Pedro Enrique, 30-vjeç i cili ka ndërruar jetë papritur teksa këndonte para fansave të tij.

Ngjarja ka ndodhur në Vai Ser Tão Lindos e ndërsa askush nuk e kishte parashikuar atë që ndodhi për shkak se këngëtari në skenë dukej shumë në formë.

Enrique u dërgua në një spital ku mjekët nuk ishin në gjendje të bënin asgjë për ta mbajtur atë në jetë.

Sipas kompanisë diskografike të këngëtarit 30-vjeçar, vdekja e tij është shkaktuar nga një arrest kardiak. Enrique ishte i martuar dhe baba i një vajze e cila lindi më 19 tetor.

NEW – Brazilian gospel singer Pedro Henrique, 30, collapses and dies during a live performance — Daily Mailpic.twitter.com/evUXAz34nB

— Disclose.tv (@disclosetv) December 14, 2023