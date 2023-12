Beleri, bela me duart tona

Greqia e ka treguar se ka bllokuar Maqedoninë për 10 vite për emrin, Greqia një çështje dypalëshe e ka shtruar në tavolinën e 27 vendeve anëtare. Dhe BE nuk ka qene absolutisht e zonja të binde anëtarin e saj që e ka gabim. Para interesave të mëdha, vendet aspirante në BE dhe NATO kanë marrë vendime të vështira, – Maqedonia, përballë Athinës dhe Sofies, Suedia para kërkesave të Turqisë për anëtarësim në NATO.

Nëse nuk do të ishte veto greke, sot do të ishte një lajm i mirë edhe për Shqipërinë.

Nuk shkon që ne angazhohemi të zgjidhim mosmarrëveshjet mes Serbisë dhe Kosovës, të angazhohemi të zgjidhim probemin e madh të Italisë me refugjatët, dhe për më tepër të sugjerojmë edhe formula për zgjidhjen e konfliktit 75 vjeçar mes Izraelit dhe Palestinës.

Humbja e kësaj date kalendarike në rrugën drejt BE-së nuk është fatale sepse jemi mësuar që vonesat kryesisht i shkaktojmë vetë (kujto rastin e këshillit të qarkut të Fierit që u bë problem i madh për opozitën e kohës për të votuar 3 ligjet më 2012 që na kushtuan më shumë se 10 vjet)

Por këtë radhë me zgjedhjet e reja për Parlamentin Europian dhe kohën që do të marrë procesi i konstituimit të Parlamentit dhe formimit të Komisionit të ri, mund të humbasim plot dy vjet. Dhe ky nuk është lajm i mirë për “ushtrinë” prej 1000 personash që punoi me dedikim dhe entuziazëm gjatë procesit të skanimit. Nuk është lajm i mirë as për vendin.

çështja Beleri do të zgjidhet, por është një Çështje që po e paguajmë sa frëngu pulën dhe BE hesht!

Dhe për këtë nuk na ndihmon dot Inteligjenca Artificiale. Duhet përdor Inteligjenca Natyrale.