Rama i dorëzon çmim nderi trajnerit Sylvinho: Brazilianin do ta bëjmë shqiptar

Kryeministri Edi Rama, i ka dorëzuar një trofe trajnerit të Kombëtares shqiptare, Sylvinho, gjatë mbrëmjes së sotme Gaza, dedikuar protagonistëve kryesorë të futbollit të cilët kanë spikatur me paraqitjet e tyre në fushën e lojës gjatë vitit 2023.









Gjatë fjalës së tij pas dorëzimit të trofeut, Rama u shpreh me shaka se brazilianin Sylvinho do e bëjnë shtetas shqiptar.

“Falënderoj presidentin e komitetit olimpik europian i cili na nderon sot me praninë e tij se bashku me sekretarin e përgjithshëm. Rastësia e do që njëri të jetë grek dhe tjetri italian. Kështu grek italian shqiptarë jemi në një familje kemi dhe një brazilian për të mos prishur syrin e keq. Nëse grekun dhe italianin do t’i leme siç janë, brazilianin do ta bëjmë shqiptar se e kemi ndarë mendjen bashkë me presidentin e FSHF. Edhe ai e ka pranuar me kënaqësi të marrë nënshtetësi shqiptare”, tha Rama.

Ndërkohë Sylvinho ka flanderuar më tej çdo lojtar të kombëtares kuqezi, për punën e jashtëzakonshme.

“Dua t’ju falenderoj të gjithëve juve në Shqipëri. Por edhe çdo lojtar të kombëtares kuqezi sepse kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Patjetër edhe për pjesëtarët e stafit, ky trofe shkon edhe për ta”, tha Sylvinho.