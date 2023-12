Simbol i dashurisë, pjellorisë dhe lumturisë, zbuloni frutin që rregullon sheqerin dhe kolesterolin. Ja vitaminat që përmban

Ftoi është një frut i njohur që nga kohërat e lashta. Ftoi simbolizon dashurinë dhe lumturinë, ndaj ofroheshin edhe në ceremonitë e dasmës.









Njerëzit e parë që njohën vlerën e tyre dhe i kultivuan ishin Kretasit e lashtë. Grekët besonin se ftoi largonte ndikimet e liga dhe ishte simbol i dashurisë dhe pjellorisë. Romakët nga ana tjetëe e përdorën si vaj për të bërë parfume.

Ftoi është fryt i Cydonia oblonga ose Cydonia oblonga, dhe i përket familjes Rosaceae – nënfamiljes Maloideae, ku bëjnë pjesë edhe molla dhe dardha.

Përfitimet e ftoit:

I pasur me pektinë

Pektina, një lloj fibre që ka vetinë të formojë një xhel duke bllokuar ujin. Pektina ka shumë përfitime shëndetësore, veçanërisht në që ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Gjithashtu ka aftësinë të vonojë zbrazjen e stomakut dhe në këtë mënyrë të nxisë ngopjen. Parandalimi i mundshëm i llojeve të caktuara të kancerit, veçanërisht kancerit të zorrës së trashë, është duke u hetuar. Së fundi, ai ka aftësinë të formojë një pengesë natyrore që mbron qelizat e zorrëve nga infeksioni mikrobik.

I pasur me antioksidantë

Studimet shkencore kanë treguar se pjesë të ndryshme të frutave përmbajnë përbërës antioksidues, të cilët lidhin radikalet e lira të oksigjenit dhe mund të ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga sëmundje të ndryshme.

Ato konsiderohen fruta me veti tonike, astringente dhe anti-inflamatore. Studimet tregojnë se ekstrakti i lëvores dhe mishit të ftua përmban polifenole, të cilat kanë veti antioksiduese dhe anti-inflamatore. Komponimet kryesore fenolike të ftoit janë acidi kafeoilkuinik, procyanidin-B2, procianidinat oligomerike, procianidinat polimerike, etj.

Burimi i kaliumit

Kaliumi shërben për të balancuar pH-në e gjakut dhe stimulon prodhimin e acidit klorhidrik në stomak, duke nxitur kështu tretjen. Përveç kësaj, lehtëson tkurrjen e muskujve, duke përfshirë zemrën, dhe merr pjesë në transmetimin e impulseve nervore.

Burimi i bakrit

Si përbërës i shumë enzimave, bakri është thelbësor për formimin e hemoglobinës dhe kolagjenit në trup. Disa enzima që përmbajnë bakër kontribuojnë gjithashtu në mbrojtjen e trupit kundër radikalëve të lirë.

Burimi i vitaminës C

Ftua është një burim i vitaminës C antioksiduese, por ndërsa hahet i gatuar, pjesa më e madhe e vitaminës shkatërrohet nga nxehtësia.

Ftoi përmban këto komponent ushqyes:

Energjia 57 kcal (238 kJ)

Proteina 0,4 g

Karbohidratet 15.3 g

Fibra dietike 1.9 g

Sheqerna 12,53 g

Yndyrë totale 0,10 g

Ujë 83,8 g

Vitaminat Niacin (Vitamina B3) 0.2 mg

Vitamina B6 04 mg

Acidi folik (Vit B9) 8 μg

Vitamina C 15,0 mg

Vitamina K 4.5μg

Elektrolitet

Natrium 1 mg

Kalium 119 mg

Metalet

Kalcium 8 mg

Bakër 0.130 mg

Hekur 0.7mg

Magnez 8 mg

Fosfor 17 mg

Kur i blini, nëse nuk është plotësisht i pjekur, lëreni të piqet në temperaturën e dhomës. Më pas mund ta vendosni në frigorifer dhe ta ruani për disa javë. Nga ky frut bëhen ëmbëlsirat me lugë, pelte, paste ftua, verë ftua, liker, komposto dhe reçel.

Në gatim, do të gjejmë në disa pjata. Pritet në feta si patate, me fara, por jo të qërohet dhe gatuhet me mish viçi, qengji, pulë dhe madje edhe peshk.