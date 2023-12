“E kapa duke folur me ish-at e saj, dyshoj se ka bërë edhe s*ks”- 29-vjeçari rrëfen tradhtinë nga e dashura: Nxirrte justifikime duke thënë se…

“Dear Deidre” sjell rrëfimin e një djali, i cili është ndarë e dashura e tij, pasi se kjo e fundit e ka tradhtuar më një nga ish-at e saj.









Në rrëfimin e tij, 29-vjeçari tregon se kishte kuptuar se ajo flirtonte me ishin e saj me mesazhe por më pas kuptoj që ata edhe mund të ishin rikthyer sërish bashkë, madje të kishin bërë edhe seks.

E dashur Deidre

E dashura ime gënjen për mesazhe me ish-ët e saj. Ajo ka shkatërruar besimin në marrëdhënien tonë, deri në atë pikë sa u ndjeva i sigurt se ajo po bënte seks me të paktën njërin prej tyre. Më në fund u ndava me të, por ajo po më lutet që t’i jap një mundësi tjetër.

Unë jam 29 dhe ajo 28. Kishim dy vjet që takoheshim dhe jetonim së bashku për një vit. E dija që ajo kishte pasur disa lidhje përpara se të më takonte.

Nuk e kisha problem nëse do të qëndronte shoqe me disa nga ish-et e saj. Por nuk mund ta përballoja gënjeshtrën. Filloi menjëherë pasi filluam të jetonim së bashku. Ajo ishte vazhdimisht në telefonin e saj, madje edhe në shtrat kur supozohej të ishte në gjumë.

Ndonjëherë, ajo refuzonte seksin me mua, duke thënë se ishte e lodhur, por unë mund të shihja dritën e telefonit të saj që shkëlqente përmes jorganit dhe ta dëgjoja duke përgjuar larg.

Kur u përballa me të, ajo tha se ish-i i saj sapo ishte hedhur dhe nuk po e përballonte. Ajo më bëri të ndihesha keq sepse po e mbështeste atë. Pra, pranova t’i jepja një mundësi tjetër. Ajo premtoi se nuk do të fliste fshehurazi dhe ne punuam për të rindërtuar besimin.

Para nja dy muajsh filloi sërish. Ajo nxirrte justifikime për të shëtitur, duke thënë se duhej të blinte çokollatë. Një herë, pashë nga dritarja dhe pashë se ajo po qëndronte në rrugë duke i dërguar mesazhe dikujt.

Fundjavën e kaluar e pyeta se çfarë po ndodhte. Ajo pranoi se kishte folur me një ish tjetër. Dhe këtë herë, ata ishin takuar “për kafe” Kërkova të shihja telefonin e saj. Mesazhet ishin flirte me shumë xxxx.

Ajo pretendoi se gjithçka ishte krejtësisht e pafajshme. Vetëm shokë. Por thjesht nuk mund ta besoj atë – pasi besimi u zhduk, fillova të imagjinoj më të keqen dhe u ndamë.