Të domosdoshme në çdo vakt, zbuloni tre ushqimet që nxisin kolagjenin dhe rigjenerojnë lëkurën tuaj

Ne e dimë vlerën e një diete të ekuilibruar për shëndetin dhe mirëqenien e trupit. Por sa prej nesh e dinë se zgjedhjet tona dietike mund të ndihmojnë në ruajtjen e lëkurës rinore, rigjenerimin e kolagjenit dhe luftimin e plakjes?









Nutricionistët rendisin ushqimet më të vlefshme që kontribuojnë në rigjenerimin e qelizave të lëkurës, duke na dhënë jo vetëm një trup pa mangësi lëndësh ushqyese, por edhe një lëkurë me elasticitet dhe shkëlqim.

Këto janë ushqime të pasura me përbërës antioksidues, acid folik dhe flavonoide të vlefshme. Edhe pse i referohemi përfaqësuesve kryesorë të secilës kategori, ne listojmë të gjitha ushqimet që në fund të fundit janë burime të pasura të këtyre përbërësve ushqyes për lëkurën.

Specat e kuq janë një burim i pasur i vitaminës C e cila konsiderohet thelbësore në procesin e rigjenerimit të qelizave të lëkurës. Vitamina C “merr pjesë” në sintezën e qetë të kolagjenit, proteina që përbën bazën e të gjitha indeve lidhëse të trupit.

Përveç kësaj, ka një efekt të rëndësishëm antioksidant, i cili madje përmirësohet kur kombinohet me vitaminën E (p.sh. derdhja e vajit të ullirit në një sallatë me speca të kuq).

Ngrënia e ½ e 1 speci të kuq në ditë pothuajse mbulon nevojat e trupit për vitaminë C. Megjithatë, duhanpirësit, atletët dhe nënat me gji kanë nevoja më të mëdha që mund të plotësohen përmes burimeve të tjera të vitaminës C si portokalli, specat e verdhë dhe jeshil, speci jeshil djegës, brokoli, kivi, luleshtrydhe, patëllxhanë dhe papaja.

Spinaqi është i pasur me vitaminë A e cila kontribuon në hidratimin e lëkurës dhe flokëve. Vitamina A është gjithashtu e nevojshme për zhvillimin e të gjitha indeve të trupit, duke përfshirë lëkurën.

Gjithashtu, spinaqi është një burim i pasur i vitaminës C, e cila është jetike për rinovimin e kolagjenit. Në të njëjtën kohë, ai përmban acid folik i cili kontribuon në përhapjen e qelizave, përfshirë ato të lëkurës.

Prandaj është thelbësor për rigjenerimin e shëndetshëm të lëkurës. Mund të konsumoni ½-1 filxhan spinaq 2-3 herë në javë ose më shpesh nëse dëshironi. Përveç kësaj, ju mund të merrni acid folik duke ngrënë ushqime të tjera si perime me gjethe jeshile, oriz, drithëra, bamje, mëlçi dhe portokall.

Patëllxhanët janë një burim i pasur flavonoidësh, veçanërisht nasunin. Flavonoidet janë një nënklasë fitokimikale fenolike që mbrojnë qelizat e lëkurës nga oksidimi, pra nga plakja.

Mund të konsumoni një patëllxhan mesatar çdo ditë (në vaj ose në sallatë) ose 2-3 herë në javë dhe të plotësoni nevojat e trupit tuaj për flavonoidë nga burime të tjera si karotat, agrumet, kastraveci, domate, speca, luleshtrydhe, qepë, majdanoz , trumzë dhe bamje.