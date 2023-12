VIDEO/ 18-vjeçari serb shënoi gol në debutimin spektakolar me Milanin, ja reagimi emocional i prindërve të tij në shkallët e “San Siros”

Shpresa e madhe e futbollit serb Jan-Karlo Simiç (18 vjeç) debutoi me Milanin në Serie A në mënyrë spektakolare të mundshme. Qendërmbrojtësi i ri shënoi një gol në minutën e 41-të në ndeshjen ndaj Monzas dhe kështu konfirmoi edhe një herë se është një talent i madh.

Simiç papritur u gjend në fushë, pasi u lëndua Pobega. Ai hyri në lojë në minutën e 24-të dhe 17 minuta më vonë ishte në mesin e golashënuesve. E gjithë kjo është shoqëruar nga prindërit e tij, të cilët kanë festuar emocionalisht në tribunë golin e djalit të tyre. Simiç mbërriti te Milan verën e kaluar dhe nënshkroi një kontratë trevjeçare me kuqezinjtë. Në ndeshjet për kategoritë e të rinjve, tërhoqi vëmendjen e Shtutgartit, por më specifikë ishin milanezët.

“Çfarë ndjeva? Nuk ndjeva asgjë në fushë, u befasova që më erdhi topi, isha i lumtur të ndihmoja ekipin dhe do të vazhdoj të punoj për gjithçka që më pret në javët dhe muajt në vijim. Të luash për Milanin është ëndrra e çdo fëmije. Kam punuar shumë këto muaj dhe jam shumë i lumtur. Kënga e San Siros. Nuk dëgjova asgjë, isha në një botë timen”, tha Simiç pas ndeshjes.

Simiç ka lindur në Gjermani dhe prindërit e tij janë serbë nga Bosnja dhe Hercegovina. Në fillim luajti për kombëtaret e të rinjve të Gjermanisë, por më pas vendosi të veshë fanellën e kombëtares serbe.

Jan-Carlo Simic’s parents were in tears after witnessing their son’s debut goal for Milan.

This is calcio ❤️

