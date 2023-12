Akuzat se po përdorin urinë si “armë lufte”, Izraeli i mohon: Gënjeshtër! Hamasi po rrëmben ndihmat

Human Rights Watch akuzoi Izraelin për përdorimin e urisë si një armë lufte në Gaza, duke e quajtur atë një “krim lufte” në një raport të publikuar të hënën, një akuzë që një zëdhënës i qeverisë izraelite e hodhi poshtë si “gënjeshtër”.









Drejtori i Human Rights Watch për Izraelin dhe Palestinën, Omar Shakir, tha për CNN se autoritetet izraelite “për muaj me radhë kanë privuar qëllimisht popullsinë e Gazës nga ushqimi dhe uji, duke penguar me dashje ndihmën humanitare, duke shkatërruar qëllimisht objekte të domosdoshme për mbijetesë, duke përfshirë furrat e bukës, mullinjtë e drithit dhe ujin, si dhe objektet sanitare, dhe me sa duket duke rrafshuar zonat bujqësore.”

Raporti bazohet në intervista me 11 palestinezë të zhvendosur në Gaza, deklarata publike nga anëtarë të qeverisë izraelite dhe deklarata të organizatave, duke përfshirë Zyrën e Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare, Programin Botëror të Ushqimit, Oxfam dhe Këshillin Norvegjez të Refugjatëve.

“Deklaratat e zyrtarëve të nivelit të lartë izraelit tregojnë se kjo është një politikë e qëllimshme për të vrarë civilët si një armë lufte,” tha Shakir.

Raporti i Human Rights Watch thekson se “zyrtarët e lartë izraelitë, duke përfshirë ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant, Ministrin e Sigurisë Kombëtare Itamar Ben Gvir dhe Ministrin e Energjisë Israel Katz kanë bërë deklarata publike duke shprehur qëllimin e tyre për të privuar civilët në Gaza nga ushqimi, uji dhe karburanti dhe se kjo “politikë” po kryhet nga forcat izraelite.

Zyrtarë të tjerë izraelitë kanë deklaruar publikisht se ndihma humanitare për Gazën “do të kushtëzohej ose me lirimin e pengjeve të mbajtura në mënyrë të paligjshme nga Hamasi ose me shkatërrimin e Hamasit”, shtoi Human Rights Watch.

“Ky është një krim i neveritshëm lufte, duke komplikuar dënimin kolektiv të civilëve palestinezë dhe bllokimin e ndihmave humanitare, të cilat janë gjithashtu krime lufte. Udhëheqësit botërorë duhet të flasin dhe të ndërmarrin veprime urgjente për të parandaluar mizoritë e mëtejshme, jetët e qindra mijërave varen në balancë”, tha Shakir.

Çfarë thotë Izraeli?

Zëdhënësi i qeverisë izraelite Eylon Levy hodhi poshtë me forcë pretendimet e tyre të hënën, duke thënë se Hamasi ishte fajtor për çdo mungesë në Gaza.

“Kjo është një gënjeshtër,” tha ai në përgjigje të një postimi në rrjetet sociale nga Shakir në X. “Izraeli ka kapacitet të tepërt për të inspektuar më shumë se dy herë më shumë kamionë me ndihma sesa janë duke hyrë në Gaza. Ne jemi ende duke pompuar ujë në Gaza përmes dy tubacioneve dhe nuk kemi vendosur kufizime për hyrjen e ushqimit dhe ujit. Drejtojeni zemërimin tuaj te Hamas, i cili rrëmben ndihmat.”

Human Rights Watch iu referua gjithashtu një vlerësimi të sigurisë ushqimore të Gazës të Programit Botëror të Ushqimit të Kombeve të Bashkuara të publikuar më 6 dhjetor, i cili zbuloi se 9 nga 10 familje në Gazën veriore dhe 2 nga 3 familje në Gazën jugore kishin kaluar të paktën një ditë dhe natë të plotë pa ushqimi.

Sipas Statutit të Romës të Gjykatës Ndërkombëtare Penale, vrasja e qëllimshme e civilëve nga uria duke “privuar ata nga objektet e domosdoshme për mbijetesën e tyre, duke përfshirë pengimin e qëllimshëm të ndihmave” është një krim lufte, tha Human Rights Watch në raportin e saj.