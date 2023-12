“Berisha s’mund të fshihet më pas mashtrimeve”- Miratimi i kërkesës së SPAK për arrestim, zëdhënësja e PD: Mbështesim drejtësinë

Zëdhënësja e PD, Mirela Karabina ka reaguar pasi Këshilli i Mandateve miratoi kërkesën e SPAK për arrestimin e Sali Berishës.









Karabina thekson se PD mbështet drejtësinë, ndërsa bën thirrje që të sillen edhe kërkesa të tjera për imunitet për zyrtarë të tjerë të korruptuar, përfshirë edhe Edi Ramën.

“Sali Berisha nuk mund të fshihet më pas mashtrimeve ordinere. Ka dy vjet që e mban peng e përçan dhe e sulmon PD, vetëm e vetëm se nuk arriti ta bëjë mburojë të halleve të veta.

Sot është e qartë para çdo shqiptari se për çfarë e luftoi Sali Berisha, Partinë Demokratike; për hallet dhe interesat e tij personale. Lufta dhe halli i tij nuk janë dhe nuk do të jenë kurrë halli i PD”, shprehet Karabina, e cila thekson se “Aleanca e kullave nuk do ta mbajë dot peng PD-në”.

DEKLARATË E ZËDHËNËSES SË PARTISË DEMOKRATIKE TË SHQIPËRISË, MIRELA KARABINA

PD ka kërkuar dhe votuar heqjen e imunitetit të çdo personi që është kërkuar nga SPAK dhe do ta bëjë këtë për çdo kërkesë që do të vijë nga SPAK.

Jo vetëm kaq, po ne kemi dërguar në Parlament kërkesën që çdo deputet të heqë dorë me vullnet të lirë nga imuniteti. Askush nuk mund të ketë asnjë mburojë përballë drejtësisë, as siç po bën Sali Berisha sot, e as siç bëri Arben Ahmetaj që i iku drejtësisë.

Sali Berisha nuk mund të fshihet më pas mashtrimeve ordinere. Ka dy vjet që e mban peng e përçan dhe e sulmon PD, vetëm e vetëm se nuk arriti ta bëjë mburojë të halleve të veta.

Sot është e qartë para çdo shqiptari se për çfarë e luftoi Sali Berisha, Partinë Demokratike; për hallet dhe interesat e tij personale.

Lufta dhe halli i tij nuk janë dhe nuk do të jenë kurrë halli i PD.

Mashtrimet e financuara me paratë e krimit të korrupsionit, nuk e ndihmojnë dot Sali Berishën. Ai duhet t’i zgjidhë vetë hallet e tij me drejtësinë, të lërë mashtrimet dhe të shkojë të sqarojë akuzat ndaj tij.

Kush i ka shërbyer Edi Ramës është shpërblyer me kullën më të lartë në Ballkan, në mes të Tiranës, me tendera e leje për resorte në bregdet.

PD do të mbështesë pa asnjë hezitim drejtësinë dhe e inkurajon atë të sjellë sa më shpejt kërkesa për imunitetin e zyrtarëve të tjerë të korruptuar, përfshirë dhe Edi Ramën.

Një gjë është e sigurt: Aleanca e kullave nuk do ta mbajë dot peng PD-në