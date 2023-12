Ish-kryeministri Sali Berisha ka folur për mediat pas mbledhjes së grupit parlamentar, ku tha se diskutimet me deputetët ishin të gjera, por nuk dha detaje duke bërë me dije se do të jetë Gazment Bardhi ai që do të njohë publikun me hollësitë.









“Diskutimet ishin të gjera, të shumta, zoti Bardhi do t’u njohë më me hollësi për vendimet dhe parimet që do të bazohet vendimi ynë. Të enjten Shqipëria është para parlamentit. Pas të enjten vijon beteja pa kthim”, tha Berisha.