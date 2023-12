Fati në anën e tyre, zbuloni 3 shenjat më të favorizuara këtë fundvit

Fati këtë periudhë favorizon përfaqësuesit e shenjave të mëposhtme pak para festës së Krishtlindjes. Mërkuri retrogradë duket se ka një efekt pozitiv tek ata, ndërsa Seksoni i Mërkurit retrogradë me Saturnin në Peshqit më 21 dhjetor, sjell në plan të parë planet e vjetra dhe zgjidhjet e problemeve të së kaluarës.









Lexoni më poshtë se cilët janë me fat të zodiakut deri më 24 dhjetor:

Demi

Nëse doni të merrni një vendim, bëjeni tani. Java është e përshtatshme pasi do të merrni mbështetjen që ju nevojitet. Mund të ketë disa tronditje në sferën emocionale, por ato rritin ndjenjën e ngrohtësisë dhe qetësisë që ju po kërkoni në jetën tuaj. Një takim apo kontakt me një person nga e kaluara do të jetë surpriza e periudhës.

Bricjapi

Ditëlindja juaj po afron dhe tani është mundësia për vendime serioze dhe të prera. Ju mendoni përsëri për diçka që e kishit lënë pas për një kohë të gjatë dhe jeni të kënaqur me mënyrën se si dolën gjërat. Mund të ndiheni pak të lodhur dhe të mendoni për zgjedhjet e kaluara, por atmosfera pozitive e ditëve ju bën të harroni çdo mendim të pakëndshëm.

Peshqit

Këto ditë do t’ju japin mundësinë për të përmbushur një dëshirë të së shkuarës. Ndiheni më të fortë dhe gati për të pretenduar atë që ju takon dhe mundësitë për të pasur sukses janë para jush.