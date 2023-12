Interi në krizë dëmtimesh, vjen momenti i Asllanit. Inzagi e sheh përsëri si titullar

Interi ka nisur të kryesojë i shkëputur Serinë A dhe zikaltrit duket se janë në rrugën e duhur në planin për yllin e dytë në fanellë. Por në këto momente, skuadra po vuan dëmtime të njëpasnjëshme dhe për trajnerin Inzagi, ka ardhur koha e rotacioneve të detyruara për të mos mbingarkuar futbollistët. Pjesë e këtyre planeve është padyshim edhe Kristian Asllani.









Sipas “La Gazzetta Dello Sport”, mesfushori shqiptar do të jetë një nga titullarët e Interit në ndeshjen e Kupës së Italisë në mesjavë ndaj Bolonjës, me një mundësi të qartë për të treguar përsëri se është pjesë e rëndësishme e rotacionit brenda skuadrës zikaltër.

“Djaloshi po rritet. Pikë fikse e Shqipërisë dhe alternativë e vlefshme për Hakan Çalhanollu, Asllani po luan më shumë në krahasim me sezonin e kaluar dhe padyshim me më shumë besim dhe personalitet. Megjithatë, bashkë me Arnautoviç, është mes atyre pak lojtarëve që kanë një mesatare note të ulët dhe kjo nënkupton që është momenti për një paraqitje me të vërtetë bindëse.

Pa ngut, për një talent të ri, por me logjikën e nevojshme për t’u shprehur në mënyrë konkrete në nivelin që sipas opinionit të përgjithshëm mund të arrijë falë këmbëve dhe mentalitetit që ka”, shkruan e përditshmja sportive italiane rreth mesfushorit të Shqipërisë.

PANORAMASPORT.AL