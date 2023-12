Mungesa e fuqisë punëtore, Greqia miraton ligjin, mijëra emigrantë do të marrin dokumentet, përfitojnë edhe shqiptarët

Mijëra emigrantë do të mund të marrin dokumentet e tyre në Greqi si pjesë e përpjekjeve për të frenuar mungesën akute të fuqisë punëtore që po godet sektorët kyç të një ekonomie të ringjallur.









Në një lëvizje që ka krijuar në trazira në partinë e tij të qendrës së djathtë, kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis, miratoi legjislacionin të martën që rregullon statusin e rreth 30,000 punëtorëve të paregjistruar.

Kritikët e projektligjit, i cili u miratua në një votim parlamentar me miratimin e opozitës së majtë, e kanë cilësuar atë si të rrezikshëm. Paraardhësi i Mitsotakis, Antonis Samaras, i cili votoi kundër ligjit, kishte argumentuar se ai rrezikonte ta kthente Greqinë në “një fener tërheqës për emigrantët e paligjshëm”.

Duke mbrojtur masën e njëhershme, ministri i migracionit dhe azilit të vendit, Dimitris Kairidis, i tha The Guardian se legjislacioni do të ndihmonte jo vetëm me mungesën e fuqisë punëtore, por edhe me kohezionin social.

“Ky është një hap i vogël në përmbushjen e nevojave akute të tregut të ngushtë të punës dhe një hap i madh në rritjen e sigurisë publike”, tha ai.

“Greqia përballet me një problem të paprecedentë të mungesës së fuqisë punëtore… për shkak të rritjes së lartë, rënies së madhe të papunësisë dhe rënies së numrit të punëtorëve shqiptarë.”

Ashtu si pjesët e tjera të Evropës, Greqia ka luftuar për të përballuar një eksod të punëtorëve të shkaktuar nga pandemia Covid-19. Mungesa e fuqisë punëtore ndihet veçanërisht në bujqësi, turizëm dhe ndërtim.

Shoqatat bujqësore, të cilat varen nga emigrantët për të mbledhur fruta dhe perime, janë ankuar gjithnjë e më shumë për kalbjen e prodhimeve të tyre dhe deputetët në zonat rurale kanë nxitur Mitsotakis të ndërmarrë veprime. Frika për vjeljen e ullirit të këtij viti është rritur në mënyrë të ngjashme, me fermerët, rendimentet e të cilëve kanë rënë për shkak të krizës klimatike, duke shprehur alarmin për mundësinë e reduktimit të vjeljeve për shkak të mungesat e fuqisë punëtore.

Sipas projektligjit, migrantët do të mund të legalizojnë statusin e tyre më lehtë duke marrë leje qëndrimi në tre vjet dhe jo në shtatë vjet nëse mund të provojnë se janë të punësuar. Zyrtarët e qeverisë greke kanë nxituar të theksojnë se duke integruar “njerëzit e padukshëm”, masat do të ndihmojë në rritjen e të ardhurave publike me taksat dhe kontributet e punësimit. Shumë nga punët që njerëzit nga jashtë janë të gatshëm të bëjnë janë ato që grekët e papunë nuk do t’i prekin, thonë sindikatat.

Në një kohë kur ndjenjat kundër emigrantëve po ushqejnë mbështetjen e së djathtës ekstreme në të gjithë Evropën, ligji është mirëpritur, me të majtët që e shohin atë si të vonuar, nëse edhe të përshtatshëm.

“Thjesht për shkak se është dëshmuar e paaftë për të përballuar problemin e madh të mungesës së fuqisë punëtore, qeveria është detyruar të miratojë propozimin dhe ka ecur përpara me legalizimin e shpejtë të lejeve të punës dhe qëndrimit për migrantët pa dokumente”, tha Theodora Tzakri, e cila kryeson grupin parlamentar të partisë kryesore opozitare Syriza.

Në vijën e frontit juglindor të Evropës, Greqia ka qenë prej kohësh një portë për në BE dhe administrata e qendrës së djathtë është përballur me kritika për zbatimin “të ashpër por të drejtë” të vetëshpallur për politikat e migracionit që kanë synuar të mbajnë larg azilkërkuesit përmes “prapave” të paligjshme në kufijtë tokësorë dhe detarë, sipas grupeve të të drejtave të njeriut.

Me deputetët e partisë në pushtet që u thanë se do të përballeshin me disiplinë nëse nuk arrinin të mbështesin projektligjin të martën, ministrat e kabinetit u munduan të theksonin se masa në asnjë mënyrë nuk parashikonte një lehtësim të agjendës së qeverisë për menaxhimin e migracionit.

Duke këmbëngulur se masa do të lehtësonte “rrugët ligjore të migrimit” sipas nevojave ekonomike të Greqisë, Kairidis tha:

“Nuk ka asnjë lirim të politikës sonë të migracionit. Lufta kundër kontrabandës së paligjshme të migrantëve shkon paralelisht me lehtësimin e migracionit legal. Që kjo e fundit të funksionojë, duhet të konsolidojmë ndjenjën e sigurisë në shoqërinë greke dhe që e para të ketë sukses, duhet të ofrojmë një alternativë ligjore.”

Ai tha se politika e re ishte hartuar bazuar në përvojën dhe praktikat më të mira të vendeve të tjera anëtare të BE-së.

“Ne besojmë se qasja jonë, e bazuar në sensin e përbashkët dhe ligjin, është më e përshtatshme për Evropën sot.”

Athina është gjithashtu në procesin e nënshkrimit të marrëveshjeve dypalëshe “për lëvizshmërinë e punës” me vende të tjera të treta, përfshirë Vietnamin, Bangladeshin, Gjeorgjinë dhe Moldavinë.

“Kjo do të sigurojë fuqinë punëtore shtesë që i nevojitet ekonomisë sonë nëpërmjet një procesi ligjor dhe të rregulluar mirë”, tha Kairidis, duke shtuar se burokracia shtetërore padyshim që do të duhet të përmirësohet për të qenë në gjendje të lëshojë leje për të lehtësuar migrimin legal.