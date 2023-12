“Pavarësisht presioneve të BE, Athina nuk do tërhiqet”- Protothema: Deri në lirimin e Belerit, lëvizjet e Ramës vendosin veton greke për Shqipërinë

Media greke ‘Protothema’ ka shkruar një artikull për marrëdhëniet Shqipëri-Greqi, tensionet e kohëve të fundit mes dy vendeve që lidhen me cështjen ‘Beleri’, veton greke për negociatat, si dhe shumë çështje të tjera.









Protothema shkruan se pavarësisht se sa kryeministri Rama po përpiqet të shfaqet mirë para evropianëve, Greqia nuk do të tërhiqet edhe pas presionit nga BE.

Pa lirimin e Belerit, shkruan ajo, vetoja greke nuk mund të kapërcehet.

Megjithatë, edhe nëse kjo çështje merr zgjidhje, gazeta greke shkruan se Athina është gati që të hapë shumë tema të tjera me Shqipërinë gjatë kapitujve për negociatat, ndërsa thekson se Bashkimi Evropian nuk është realisht gati për tu zgjeruar, por se gjithçka po bëhet për të mos lejuar ndikimin rus apo kinez në Ballkanin Perëndimor.

Artikulli i plotë:

Një rikthim në të kaluarën e njohur në tensionet që karakterizojnë marrëdhëniet greko-shqiptare, ato duket se udhëhiqen nga kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili shpeshherë tenton të shfaqet si nderues i “autoriteteve evropiane” për të kapërcyer veton greke për çështjen Beleri.

Të inkurajuar nga mbështetja e ofruar për Shqipërinë nga vendet kryesore evropiane, në radhë të parë Gjermania, për arsye që lidhen me perceptimin e tyre strategjik për zgjerimin e BE-së. për të maskuar “vrimat e zeza” të Ballkanit Perëndimor, Rama zgjedh një konflikt kokë më kokë me Greqinë. Duke shpresuar se presionet e ushtruara do të zbusin reagimin e Greqisë dhe se zgjatja e paraburgimit të Fredi Beleris dhe rrjedhimisht çështja në pritje për Bashkinë e Himarës do të krijojë lodhje dhe për evropianët dhe për Athinën.

Qeveria greke dhe vetë kryeministri Kyriakos Mitsotakis megjithatë dërguan mesazhin në çdo mënyrë se qëndrimi grek do të mbetet i vendosur dhe nuk do të ketë hapa të mëtejshëm në kursin europian të vendit për sa kohë që rezultati i zgjedhjeve në Himarë nuk njihet, si dhe nuk jepet leja për të betimin e Belerit, si kryebashkiak i ri, dhe që sigurisht nuk garantohet një gjykim i drejtë.

Shumica speciale

Deklarata e kancelarit Scholz, i cili shprehu përkrahjen e tij për Shqipërinë, shkaktoi konfuzion për shkak të referimit të tij në një vendim të shumicës së cilësuar, gjë që natyrisht nuk është kështu. Në BE, ku unanimiteti është rregull për vendimmarrjen për zgjerimin, Kancelari thjesht u përpoq të argumentonte për të mbështetur qëndrimin e tij se kushtet duheshin ndryshuar për të hequr veton, një debat i nisur nga Gjermania dhe Franca.

Në fakt, është vendosur pothuajse si një kusht për zgjerimin për ta bërë BE-në më funksionale dhe efikase, por has në reagime të forta nga vendet e mesme dhe të vogla – tashmë shtetet baltike dhe Polonia e kanë konsideruar të drejtën e vetos, si një vijë të kuqe.

Për zotin Rama dhe ata që e mbështesin nuk ka asnjë alternativë apo mënyrë për të anashkaluar veton greke dhe ndërkohë parashtrohen argumente se kështu është vënë në rrezik zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor. Një proces që të gjithë e dinë se, edhe nëse do të nisë pa probleme, do të zgjasë vite për shkak të problemeve serioze që ekzistojnë në sundimin e Ligjit, korrupsionin, krimin e organizuar në vendet kandidate, por kryesisht për shkak të vetë BE-së, që tashmë është “e dobët” me 27 anëtarë, nuk do të jetë gati të pranojë shtetet e reja anëtare në të ardhmen e parashikueshme. Qëllimi është thjesht mbajtja e vendeve të Ballkanit Perëndimor në orbitën evropiane, në mënyrë që kjo të jetë një nxitje për t’i modernizuar dhe demokratizuar ato dhe për të qëndruar larg ndikimit rus apo kinez.

Rama duket i vendosur për ta çuar në ekstrem përballjen me vendin tonë dhe këtë po e bën jo vetëm në përpjekje për të treguar forcë për të mbajtur një diskurs nacionalist që dështimet e Shqipërisë do t’ia atribuojë qëndrimit të Greqisë, por kryesisht sepse ai nuk dëshiron që kryebashkiaku i ri i Himarës të jetë dikush që nuk e kontrollon dhe do të mund t’i krijojë probleme në planin e shfrytëzimit të supozuar turistik të zonës bregdetare të Himarës.

Interesat financiare

Ky plan i është dorëzuar interesave të diskutueshme financiare të lidhura me ministra dhe biznesmenë pranë kryeministrisë, ndërkohë që ka shumë akuza për pastrim parash, me origjinë kriminale. Atje, duke qenë se ka ende çështje serioze të pazgjidhura në lidhje me pronësinë, pronat greke nuk mbrohen në mënyrë efektive, duke rezultuar në shkelje.

Ajo që kërkon Rama është që kryebashkiaku në largim dhe i mundur Jorgo Goro të vazhdojë detyrën dhe gjykata të funksionojë, megjithëse skela është shembur, të dënojë F. Beleris, që edhe nëse ai më pas ankohet në Gjykatën e Apelit, do të vendoset një penalitet i tillë që do të çojë në largimin e tij nga detyra.

Pala shqiptare nuk jep leje për betimin gjatë qëndrimit në burg, në thelb që të mos njihet rezultati i zgjedhjeve dhe të shpallen zgjedhje të reja, ku zoti Rama do të marrë masat e tij që kandidati i tij të fitojë. Megjithatë, shpallja e zgjedhjeve të reja para se F. Beleris të shpallet i shkarkuar mund të shtyhet deri në dy vjet… Dhe kjo është një kohë e gjatë që zoti Rama të përballojë veton e Greqisë.

Në Athinë, kur u arrestua Beleris, u mendua për një marrëveshje të heshtur me kryeministrin shqiptar për zgjidhjen e çështjes, por mesazhet nga Tirana ishin krejtësisht negative dhe nuk kishte rrugë tjetër veç përdorimit të “kartës europiane”. Në të ardhmen e afërt, sapo të fillojë faza e parë e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë, Athina do të bllokojë Vlerësimin dhe Raportin në pritje në nivel COREPER, ndërsa faza tjetër, që është thirrja e Konferencës Ndërqeveritare për fillimin solemn të negociatave për anëtarësimi do të vendoset gjithashtu unanimisht.

Rama, duke folur në Bruksel të enjten, u përpoq të gjente një rrugë shpëtimi. Ai tha se çështja është dypalëshe dhe se kursi evropian i një vendi duhet të ndahet nga çështje të tilla, sidomos kur bëhet fjalë për çështje të karakterit historik, tërësisht politik.

Manovra

Ai gjithashtu shtoi se nëse ka ndonjë problem, kjo duhet të vendoset si kusht në përfundim të negociatave për anëtarësim, në vendimin përfundimtar për anëtarësimin e vendit në BE. Çfarë thotë z. Rama, fare thjesht? Se vetoja greke për çështjen Beleri duhet të ngrihet pas 10-15 vitesh!

Megjithatë, edhe nëse zgjidhet çështja Beleri, të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, të drejtat e pakicës etnike greke dhe veçanërisht pronën, si dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve si ajo e delimitimit të shelfit kontinental do të ngrihet gjatë negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë dhe do të jetë një kriter çdo herë për hapjen ose mbylljen e përkatësisë nga 37 kapitujt gjithsej të negociatave.

“Kam ndjesinë se një dorë e padukshme po orkestron shkeljen e të drejtave të mia. Në të gjithë këtë planifikim Rama gaboi, nuk llogariti Himarën. Ai nënvlerësoi patriotizmin e tyre, këmbënguljen e tyre, trashëgiminë e tyre historike dhe shpirtin e tyre të lirë. Jam i sigurt se çfarëdo metodash që të bëjë qeveria shqiptare, do të gjejë luftimin dhe vendosmërinë e Himariotëve në mbrojtjen e trashëgimisë së tyre kombëtare e kulturore”, tha Beleri për “THEMA-n”

Fredi Beleris i referohet betejës ligjore në vazhdim dhe thekson se kryeministri shqiptar ka në shënjestër minoritetin grek. Deklarata e tij është si më poshtë:

“Kanë kaluar 7 muaj nga arrestimi im dhe beteja ligjore vazhdon në 3 nivele paralele. Gjykimi i substancës vijon ku kanë përfunduar edhe deklarimet e dëshmitarëve të akuzës. 3 dëshmitarët kryesorë të akuzës janë vëllezërit Rama dhe ish-drejtori i Policisë së Himarës. Njëri vëlla është paguar, tjetri mungon qëllimisht dhe nuk ka ardhur të dëshmojë para trupit gjykues, ndaj do të lexohen dy deklaratat e tyre kontradiktore, në mënyrë që gjykata të marrë parasysh në çfarëdo mënyre që e sheh të përshtatshme. Oficeri i policisë është shpërblyer për shërbimin ndaj partisë me gradim. Pjesa tjetër e dëshmitarëve të prokurorisë u shndërruan në dëshmitarë të mbrojtjes.

Niveli i dytë është kërkesa ime për të marrë leje të posaçme për të betuar, të cilën më në fund e patëm pas 6 muajsh refuzim në shkallë të parë. Ky vendim është i ankimueshëm.

Niveli i tretë është ankimi im në Gjykatën Kushtetuese për ndryshimin e kushteve të paraburgimit dhe ligjshmërinë e të gjithë procesit të arrestimit tim. Vendimet dhe i gjithë procesi i deritanishëm nuk më bëjnë optimist. Nga këndvështrimi i Autoriteteve Gjyqësore ka shumë shkelje të të drejtave të mia, por edhe pengesa të panevojshme, deri në atë pikë sa më vjen përshtypja se një dorë e padukshme po orkestron të gjithë procesin.

Me çdo kalim. Duket qartë se synimi i kryeministrit të Shqipërisë është të mbajë me çdo kusht administratën e bashkisë, duke i shërbyer një qëllimi të dyfishtë: privimit të vazhdueshëm të të drejtave pronësore të banorëve vendas grekë dhe shërbimit të miqve të tij, agjentë ekonomikë, të cilët e ndihmojnë të qëndrojë në pushtet. Por nuk është vetëm dimensioni financiar.

Zoti Rama që në momentin e parë që mori pushtetin synoi të dobësonte grekët e Himarrës, thjesht shumë nuk e panë ose nuk donin ta shihnin. Ju kujtoj se ai mori pushtetin në vitin 2013 dhe në 2014 bëri ndarjen administrative, ku në kundërshtim me atë që parashikon ligji shqiptar dhe Kushtetuta shqiptare, në bashkinë e Heimarës bashkoi dy njësi të tjera administrative me të vetmin synim ndryshimin e popullsisë të bashkisë, gjë të cilën e ka thënë qartë në Parlament kur u miratua ky ligj.

Në gjithë këtë planifikim ai gaboi, nuk mori parasysh Himarën. Ai nënvlerësoi patriotizmin e tyre, këmbënguljen e tyre, trashëgiminë e tyre historike dhe shpirtin e tyre të lirë. Më 14 maj në qytetin e Himarës përqindja që mora nga popullsia vendase arriti në 80%, në Drimadhes 70%, pavarësisht se isha në burg.

Jam i sigurt se çfarëdo metodash të bëjë qeveria shqiptare, do të gjejë të kundërtën luftarak dhe vendosmërinë e popullit himariot në mbrojtjen e trashëgimisë së tyre kombëtare dhe kulturore.”