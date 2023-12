Gjykata e Elbasanit ka dhënë ditën e sotme (19 dhjetor) masën e sigurisë “arrest me burg” për Sokol Mjacaj i cili vrau me armë zjarri Arben Lleshin dhe plagosi Indrit Shaqjan në ambientet e burgut të Peqinit.









Po kështu gjykata vendosi “arrest me burg” për Kamber Hoxhën me detyrë drejtor i burgut të Peqinit dhe 10 punonjës të këtij burgu. Ndërsa për Vilson Shimën, edhe ky punonjes i burgut është dhënë masa me detyrim paraqitje, pasi ka një femijë të paralizuar.