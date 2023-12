“Kredi me zero interes për efektivët”- Balla: Do miratohet likuidim i pagesave të prapambetura të ushqimit për policinë

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla, është shprehur se të gjitha pagesat e prapambetura të ushqimeve për Policinë e Shtetit për këtë vit do të likuidohen këtë muaj.









Në një deklaratë, Balla bëri me dije se 100 punonjës policie të moshës deri në 40 vjeç kanë përfituar kredi me interes zero, ndërsa shtoi se do t’i kërkojë ministrit të Financave ta rrisin moshën deri në 45 vjeç.

“Po përmbyllim këto festa 100 kredi me interes zero për punonjësit e policisë. Shumë pak e besuan që do ta mundësonim këtë politikë të rëndësishëm, por aq më pak se në ditët në vijim do t’u shkojmë për vizitë atyre që kanë mbyllur procedurat dhe po mobilojnë shtëpitë. Kjo do të ndodhë javën e ardhshme dhe e ftoj kryeministrit. I kërkoj ministrit të financave të rrisë moshën deri në 45 vjeç të paktën dhe besoj se do ta gjejmë mirëkuptimin tuaj në buxhet për të ngritur moshën. Kjo politikë e re do të vazhdojë të konsolidohet. Kemi 934 punonjës që kanë nevojë të trajtohen me kredinë zero interes. Në fund të këtë procesi të del shtëpia falas”, tha Balla.

Gjatë fjalës së tij, ministri bëri me dije se në Këshillin e Ministrave do të miratojnë një projekt vendim për trajtim ushqimor të çdo punonjësi policie dhe studenti të Akademisë së Sigurisë.

“Pas pak minutash do të jemi në mbledhjen e Këshillit të Ministrave për të miratuar projektvendimin për trajtim ushqimor të çdo punonjës police dhe studentëve të Akademisë së Policisë. Do u jepet pagesë e prapambetur për 2023 dhe më pas do vijohet me trajtim ushqimor”, tha ai.