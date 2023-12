Kreditë e favorshme për policinë, Rama: Efektivët do të pajisen me karta, do t’i blejnë ushqimet më lirë se të tjerët

Kryeministri Edi Rama, në një deklaratë këtë të mërkurë ka folur mbi projektvendimin për trajtimin ushqimor të punonjësve të Policisë së Shtetit dhe studentëve të Akademisë së Sigurisë.









Rama njoftoi se të gjithë policët dhe ushtarakët do të pajisen me një kartë, e cila do t’u mundësojë që të blejnë ushqime me çmime më të reduktuara.

“Punonjësit e policisë do të marrin kartën dhe me atë shumë që do u derdhet do të blejnë ushqime, madje më lirë, sepse ministri i Brendshëm Taulant Balla ka bërë negociata me supermarketet që kush shkon me kartën e punonjësit e policisë do t’i blejë më mirë. Por, të jeni të sigurt se viti po mbyllet dhe vit i ri po vjen, s’keni parë gjë akoma”, tha kryeministri.

Ndër të tjera, Rama u ndal dhe tek zbatimi i programit të kredive të favorshme për shtëpi për mjekët, ushtarakët dhe punonjësit e Policisë së Shtetit, ku u shpreh se ata që bëhen pjesë e këtij programi mund të marrin kredi, ndërsa interesi do të paguhet nga shteti.

“Ky program është hapur dhe do të vazhdojë vite të tëra, sepse kreditë që do të merrni do të jenë në një afat të gjatë dhe interesi do të paguhet nga shteti. Është një arsye për t’u bërë thirrje të rinjve që e shohin me hezitim përfshirjen në FA dhe në polici, kjo është rruga që të jep më shumë qetësi”, tha Rama.