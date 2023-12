“Nëse nuk kthehesh me mua, të vras”- Si nisi dhe përfundoi përndjekja e të resë italiane nga shqiptari Bujar Fandaj

Vanessa Ballan, e goditur me thikë për vdekje të martën dhe Nicola Scapinello u takuan dhe ranë në dashuri kur ishin 15 vjeç. Dita e takimit ishte aq e rëndësishme për të, sa e vendosi në biografinë e saj në Instagram: “16.11.2012, Nicola”, e ndjekur nga data e lindjes së djalit të saj në 2019. Vanessa do të mbushte 27 vjeç më 4 janar, Nicola ishte shumë e dashuruar me të.









Fillimi i kalvarit të Vanessa Ballan

Shumë i ri, por tashmë i rritur menjëherë. Pas diplomimit nga Carlo Rosselli, ajo u punësua si asistente shitjesh në një supermarket. Vitet kaluan, shtëpia, fëmija, e më pas një familje që zuri rrënjë. Dhe më pas mbërrin Bujar Fandaj, 41 vjeç, tashmë i arrestuar me akuzën e vrasjes së rëndë dhe i dërguar në burg. Ai jeton në Altivole, bën dërgesa në supermarketin ku punon Vanessa, e sheh atë dhe fillon të bie në dashuri. Ajo u lidh me të për pak kohë, por një vit më parë vendos ta lërë. Por ai nuk donte t’ia dinte dhe këtu nisi sprova e Vanesës, e cila është ajo e të gjitha grave që e gjejnë veten përballë burrave që nuk e pranojnë vullnetin e të tjerëve për të mos e vazhduar lidhjen.

Përndjekja dhe kërcënimet

Më pas ai fillon ta persekutojë, ta shantazhojë dhe ta kërcënojë me vdekje.

“Nëse nuk kthehesh me mua do të të vras”, “nëse nuk kthehesh do t’i tregoj burrit tënd videot që kemi bërë bashkë”. Sipas ligjit quhet përndjekje, për Vanessën ishte një makth. Sepse Nicola nuk dinte asgjë për atë histori dhe ajo ishte e tmerruar se ajo marrëdhënie kalimtare mund të prishte përgjithmonë historinë e gjatë të dashurisë me djalin që takoi si adoleshente. Kështu, ajo denoncoi të dashurin e saj. Emri i Bujar Fandajt është vënë me ngjyrat bardhë e zi në komisariat më 26 tetor.

Të nesërmen, efektivët shkuan në shtëpinë e kosovarit, bënë një kontroll dhe i konfiskuan telefonin. Lajmi i krimit mbërriti në tavolinën e prokurorisë së Trevisos, prokurori priste printimet dhe transkriptet e mesazheve sepse Vanessa kishte fshirë gjithçka me frikën se mos zbulohej. Për këtë arsye ndaj këtij burri nuk ishte caktuar asnjë masë sigurie. Duket se pas kontrollit është qetësuar, të paktën kështu ka dëgjuar policia.

Ndërkohë Vanessa kishte paraqitur letrat dhe vërtetimet për të marrë lejen e lindjes në punë. Puna e saj konsiderohej e rrezikshme, në kontakt të ngushtë me shumë njerëz, prandaj mundi të siguronte një leje të parakohshme.

Në këtë mënyrë ajo u përpoq të kujdesej për veten dhe fëmijën që mbante, por edhe t’i shpëtonte kontrollit të tij.

“Ai vinte këtu herë pas here – thotë një koleg nga Eurospin – ai ishte një klient i vështirë, ai u përpoq t’i afrohej asaj”.

“Është një dhimbje e madhe për ne”, thotë drejtori i dyqanit Alberto Pompeo – “Unë ende i kam certifikatat e pushimit këtu në tavolinën time, kam vështrimin e qartë dhe të qetë të Vanessës para syve të mi, nuk mund ta besoj se ajo nuk është më këtu”.

Familja është e dëshpëruar: “Tre javë më parë na tha “do të jemi 4 veta” – thotë një teze – ne qamë nga gëzimi, nuk mund ta besoj që e lënduan”.

Tërbimi

Por në vend të kësaj, atë e vranë dhe të gjithë sytë ishin tek i vetmi person që e kishte kërcënuar me vdekje: Bujar Fandaj. Lajmi për shtatzëninë dhe largimin nga puna, i vetmi vend ku mund t’i afrohej Vanessës pa rrezikuar të zbulohej nga Nicola, me siguri e kishte bërë të tërbohej.

Nuk duronte dot që dashuria për Nikolën dhe foshnjen e palindur ishin më të forta se ai. Askush nuk i dinte sekretet e Vanessës, të afërmit e mbërritur dje para shtëpisë së saj folën për një “grabitje”. Nikola ishte në komisariat gjatë gjithë pasdites. Ai nuk është i dyshuari, por fjalët e tij janë të rëndësishme: mund të jetë se ai dinte shumë më tepër sesa donte, me dhimbje, të pranonte.