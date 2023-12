“Unë do jem kudo!”- Kuvendi do të votojë për heqjen e mandatit të tij, opozita protestë, Berisha: Kërkesa për heqjen e imunitetin, zero prova dhe fakte! Nesër do jem…

Ish-kryeministri, Sali Berisha gjatë konferencës për shtyp është pyetur nga gazetarët në lidhje seancën e nesërme plenare, ku në Kuvend pritet të vendoset mbi heqjen e mandati te tij si deputet, dhe për protestën e paralajmëruar nga opozita.









Berisha ka deklaruar se kjo protestë nuk do të ndalë deri në rrëzimin e qeverisë, ndërsa shtoi më tej se ditën e nesërme ai do të jetë “kudo, edhe në sallë, edhe jashtë saj”.

“Protesta e Kryesisë së Kuvendit ishte një protestë e shkëlqyer. Për rrethanat që u thirr ishte e shkëlqyer. Ka një gjë, kompleksiteti i rrethanave vetëm një pjesë e atyre që duan të protestojnë i lejon të vijnë në protestë. E kemi të qartë, e rëndësishme për ne është që nisën tani protestat, për të mos ndal më deri në ditën e fitores ndaj narkoregjimit të Ramës. Ku do jem unë? Kudo do jem unë, në sallë dhe tek qytetarët” tha Berisha.

I pyetur mbi heqje e mandatit të tij si deputet, Berisha tha “kërkesa për heqjen e imunitetin u shoqërua me zero prova dhe fakte”, ndërsa shtoi kjo sipas tij, edhe në vendet diktatoriale nuk ndodh.

Ndër të tjera ai u shpreh se në lidhje me ndryshimin e destinacionit të ish-komplekit Partizani, sipas tij, “vepra e vetme penale është kryer nga Edi Rama”.

“Kur avokati im pyeti ish-oficerin e sigurimit për të nxjerr dokumente lidhur me ndryshimin e destinacionin, ai asgjë nuk nxorri, se nuk kishte asgjë, se kudo dilte Edi Rama”, theksoi Berisha.

Sali Berisha: Ju e parë, për herë të parë në histori kërkesa për heqjen e imunitetin u shoqërua me zero prova dhe fakte. Edhe në vendet diktatoriale nuk ndodh. Pse nuk paraqesin asgjë? Sepse nuk kanë asgjë, kanë vetëm trillime, manipulime dhe shpifje. Nga hetimi, 3-vjeçar i një procesi 15-vjeçar, vepra e vetme penale është kryer nga Edi Rama, asnjë tjetër. Nëse quhet ndryshimi i destinacionit një vepër penale. Ka ndryshuar të një pjesë, pastaj të tërin. Kështu që në këtë kontekst ai është procesi më ligjor, ndaj nuk nxorën asnjë fakt. Kur avokati im pyeti ish-oficerin e sigurimit për të nxjerr dokumente lidhur me ndryshimin e destinacionin, ai asgjë nuk nxorri, se nuk kishte asgjë, se kudo dilte Edi Rama. Është strikt politik. Unë do e drejtoj me vendosmëri drejt fitores këtë opozitë. Kam besim se ky narkoregjim, kjo diktaturë, nuk do mund të prevalojë kurrë.