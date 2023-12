FSHF del kundër Superligës: Nuk ka vend për të, meritojeni në fushë

Federata Shqiptare e Futbollit, me një qëndrim zyrtar, ka dalë kundër krijimit të Superligës Europiane, pas vendimit të fundit të Gjykatës Europiane të Drejtësisë. Në postimin e bërë, FSHF shkruan se futbolli është për të gjithë dhe duhet merituar në fushë.









“Tifozët, lojtarët, trajnerët, federatat, klubet, ligat dhe të gjithë ata që e duan lojën e bukur të futbollit thonë njëzëri: ‘Nuk ka vend për asnjë lloj Super League në Europë. Meritat sportive janë ato ku bazohemi. Futbolli është për të gjithë, i hapur për të gjithë”. MERITOJENI NË FUSHË!”, shkruan FSHF.

Në vijim, klubet priten të ndahen në dy kampe, në ato që duan Superligën dhe në ato që janë kundër. Me interes të madh pritet të shihet se çfarë do të ndodhë me projektin, në të ardhmen.