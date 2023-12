Kuvendi miratoi arrestimin e Berishës, Bardhi: Akt i mirëfilltë politik! I miratuar vetëm me votat e Ramës, pa prova

Kreu i grupit të opozitës, Gazment Bardhi ka reaguar pas përfundimit të seancës plenare, ku sot (21 dhjetor) mazhoranca i hoqi Sali Berishës imunitetin me 75 vota pro brenda 8 minutave.









Në një regaim në “X”, Bardhi e ka cilësuar vendimin e sotëm si antikushtetues, ndërsa shton se është miratuar “vetëm me votat e Edi Ramës pa arsyetim dhe prova” dhe se është akt i mirëfilltë politik.

Reagimi i Bardhit

Vendimi antikushtetues i Kuvendit ndaj Sali Berishës, miratuar vetëm me votat e Edi Ramës pa arsyetim dhe prova, është akt i mirëfilltë politik. Shpërfillja e Kushtetutës dhe ligjit në rastin konkret, është standarti më i keq i vendosur në një shoqëri demokratike. Cilido duhet të jetë i barabartë përpara ligjit, por barazia duhet të ekzistojë edhe në të drejta. Një standart për bashkëpunëtorët e Edi Ramës dhe një tjetër standart tërësisht i ndryshëm për kundërshtarët e Edi Ramës, nuk është as barazi dhe as drejtësi.