Mazhoranca i hoqi imunitetin, Berisha i bashkohet protestuesve: Vendimi i sotëm dëshmon tmerrin që kanë nga ju! Rrëzimi i Ramës, misioni ynë

Pasi mazhoranca i hoqi imunitetin me 75 vota pro brenda 8 minutave, ish-kryeministri Sali Berisha i është bashkuar protestës së thirrur nga opozita para Parlamentit.









Gjatë fjalës së tij, ai është shprehur se dhënia e autorizimit nga Parlamenti për arrestimin e tij, tregon tmerrin që ka PS nga opozita.

“Kjo është një përpjekje që dëshmon tmerrin që kanë sot ata nga ju, opozita e vërtetë, që përjetojnë se pse dështuan me sipërmarrjen e tyre më kriminale, atë të krijimit të opozitë fasadë, të realizimit të ëndrrës së Edi Ramës për një narkoshtet pa opozitës. Me Ramës s’ka zgjedhje, rrëzimi i tij nga pushteti është misioni ynë i shenjtë. Ky shushunjë vjedh me të gjithë tentakualat e tij s’mund të heshtim përpara aferave që arrijnë 1 miliardë”, tha Berisha.

Heqja e imunitetit i hap rrugës arrestimit të Berishës, pas kërkesës së Prokurorisë së Posaçme. Ndonëse për shkak të moshës, Berisha mund të përjashtohet nga arresti me burg, prokurori i çështjes Arben Kraja bëri të ditur në mbledhjen e Këshillit se gjykatës do i drejtohen për të dyja masat e më pas do të jetë në dorën e kësaj të fundit se çfarë do të vendosë. Gjykata duhet ta shqyrtojë brenda 5 ditësh nga e premtja. Berisha akuzohet për favorizim të familjarëve të tij në privatizimin e ish-kompleksit Partizani, gjatë kohës që ai ka qenë në qeveri. Padia kundër Berishës dhe dhëndrit të tij Jamarbër Malltezi u depozitua disa vite më parë nga Taulant Balla. Për Malltezin, pas qëndrimit në qeli, gjykata ka dhënë masën e sigurisë arrest shtëpie.