Dhjetë filma ku aktorët në fakt kanë bërë vërtetë s*ks!

Ndonjëherë nuk ka të bëjë me faktin se sa të mirë janë aktorët, por sa reale është skena që ata luajnë. Njerëzit bëjnë seks. Filmat kanë skena seksi. Njerëzit në filma bëjnë seks dhe ndonjëherë është e vërtetë. Përpara se të nxitoni të hidhni ide, le t’ju themi se këto nuk janë filma që i përkasin industrisë së pornos. Më poshtë po ju paraqesim 10 prej tyre.









“Litttle Ashes”

Akti i dashurisë që pamë në ekran mund të ketë qenë aktrim i pastër, por reagimi nuk ishte. Publiku pa reagimin e vërtetë të Robert Pattinson kur ai arriti kulmin në filmin ku luajti Salvador Dali. Aktori pranoi se masturboi në kamera për ta bërë këtë skenë realiste. Ai shpjegoi se si falsifikimi i shprehjes “thjesht nuk funksionon… Shprehja ime… u regjistrua për një përjetësi”.

Filmi u shfaq premierë në vitin 2019 në Festivalin e Filmit në Kanë dhe fitoi famë negative për skenën e tij të gjatë 13-minutëshe të seksit oral. Ishte shumë reale dhe tregonte një burrë… të përkulur për hir të Ofelisë, të luajtur nga aktorja Ophelie Bau.

“9 Këngë”

Filmi u publikua në vitin 2004 dhe tregon personazhet e tij hipster duke bërë seks pa qenë pretenciozë. Historia flet për një çift që shkojnë në koncerte të grupeve si Franz Ferdinand dhe ‘The Dandy Ëarhols’ dhe bëjnë seks shpesh herë. Dhe është vërtet i vërtetë.

“Idiotët”

Emri i Lars von Trier mund të jetë në këtë listë shumë herë, por le të fillojmë me këtë film të vitit 1998. Një grup miqsh lënë pas pengesat e tyre dhe i bashkohen një orgjie. Seksi është një proces aktrimi për shumicën e aktorëve, por ekziston një skenë e veçantë që tregon marrëdhënie reale. Është xhiruar me aktorë nga industria e pornos.

“Lundrimi”

Trileri i vitit 1980 me regji të William Friedkin dhe me Al Pacino-n ka në qendër një oficer policie që përpiqet të gjejë një vrasës serial që ka vënë në shënjestër meshkujt homoseksualë. Versioni origjinal i filmit përfshin gjithashtu një skenë seksi mes një çifti homoseksual. Në rezultatin përfundimtar shohim vetëm disa pamje, pasi pjesa tjetër u hoq në mënyrë që filmi të mos konsiderohet i papërshtatshëm. Natyrisht, pas publikimit nuk i shpëtoi kritikave nga aktivistët e të drejtave të homoseksualëve që ndiheshin të stigmatizuar.

“Intimiteti”

Një film britanik i publikuar në vitin 2001 për një burrë që bie në dashuri me një grua me të cilën bën seks të rastësishëm vetëm për të kuptuar se ajo është e martuar dhe nuk do ta lërë kurrë burrin e saj. Filmi tregon seksin e vërtetë, gjë që është një gjë e rrallë për një prodhim të zakonshëm që madje fitoi filmin më të mirë në Festivalin e Filmit në Berlin.

“Shtrihu me Mua”

Një film i pavarur dramë i publikuar në 2005 që tregon marrëdhëniet midis një burri dhe një gruaje. Në të luajnë dy aktorë të mirënjohur: Eric Balfour i cili luajti Milo Pressman në serialin 24 dhe Lauren Lee Smith që luajti Riley Adams në serialin CSI. Filmi u shfaq premierë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto, por nuk pati një sukses të madh.

“Antikrishti”

Lars von Trier godet sërish! Ky film u publikua në vitin 2009 me Willem Dafoe dhe Charlotte Gainsbourg dhe ndërsa trupat e tyre dublohen në skenën e seksit, seksi është i vërtetë. Ishte një film i diskutueshëm për shkak të skenave të gjymtimit gjenital femëror, por nga ana tjetër Gainsbourg fitoi çmimin për aktoren më të mirë në Festivalin e Filmit në Kanë po atë vit.

“Mos shiko tani”

Një dhuratë e vërtetë e vitit 1973 është ky film dhe përmban një skenë intensive seksuale të vërtetë mes Julie Christie dhe Donald Sutherland. Ishte mjaft e diskutueshme sepse tregon seks oral te një grua dhe është e vërtetë. Në fakt, disa argumentojnë se ishte e vërtetë, por ka edhe mendime të kundërta. Askush nuk do ta dijë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Çfarë ndodh në xhirimet e “Mos shiko tani” mbetet në xhirimet e “Mos shiko tani”.

“Nymphomaniacs”

Po, Lars von Trier është kthyer! Ky film u publikua në vitin 2013 me protagonistë, ndër të tjera, Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Christian Slater, Uma Thurman dhe Willem Dafoe. Ai përmban një skenë seksi në të cilën nuk ka pretendime por ka një “kurth”. Aktorët u shtirën në skenë, por më pas përfunduan duke bërë seks.